La conducere

Otilia Apostol, o tânără de 21 de ani din Fălticeni, a preluat la începutul acestui an conducerea Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), cea mai mare comunitate de studenți și absolvenți români din străinătate, organizaţie cu peste 10.000 de membri din toată lumea.

Aceasta a fost votată președinte al noului consiliu director, după ce în 2022 ocupase funcția de secretar general al LSRS, organizație care activează de aproape 15 ani.

Otilia a fost elevă a Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni, iar în prezent este masterandă a Universității din Rotterdam, pregătindu-se în drept internaţional comercial, domeniu în care dorește să profeseze în Olanda, după finalizarea studiilor.

Potrivit Radio România Internațional, www.rri.ro, prima sa experienţă de studiu peste hotare a avut-o în clasa a XI-a, „când, prin intermediul programului american FLEX - Future Leaders Exchange Program, finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite, a obţinut o bursă de studii de un an în Statele Unite ale Americii, absolvind liceul acolo”.

Ulterior, a urmat la Universitatea Tilburg, fiind licențiată în drept internaţional.

Potrivit declarațiilor sale pentru Radio România Internațional (www.rri.ro), „A fost destul de dificil mai mult când am mers din România în SUA, pentru că în Statele Unite am stat cu o familie gazdă, deci a fost un mic şoc cultural. Dar când am mers din Statele Unite în Olanda pot să spun că m-am obişnuit puţin mai uşor. Încă mă chinui cu limba olandeză. Din fericire cei de aici cam în 80% din cazuri vor să vorbească cu tine în engleză”.

„Să nu uite că România este o ţară care îi aşteaptă cu braţele deschise, care le poate oferi oportunităţi”

Otilia este membru al LSRS Olanda din 2021, dorind să păstreze cât mai multe legături cu țara sa natală.

În calitate de președinte al organizației, tânăra de 21 de ani își propune să continue susținerea și promovarea studenţilor români din străinătate, să le ofere studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune. Aceasta a mai menționat că LSRS va continua să promoveze inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.

De asemenea, Otilia Apostol a amintit câteva dintre evenimentele pe care LSRS le va organiza în acest an, menționând și de Gala LSRS, cu sprijinul Academiei Române, eveniment care premiază studenții din străinătate cu rezultate academice excepționale și care merită să fie puși sub lumina reflectoarelor.

„Ce le transmit eu studenţilor români de peste hotare este să fie curajoşi în tot ceea ce fac, să experimenteze cât de mult pot din experienţa lor în străinătate, dar să nu uite de faptul că România este o ţară care îi aşteaptă cu braţele deschise şi care le poate oferi oportunităţi”, a mai transmis Otilia Apostol, prin intermediul Radio România Internațional (www.rri.ro).