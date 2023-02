Prin pădurea de cuvinte

Culise.”Un bucătar-șef din cadrul unui hotel de cinci stele a dezvăluit mai multe lucruri șocante despre cum funcționează regimul "All inclusive". Iată cum se economisesc banii: 1. În general, în calitate de carne roșie folosim carnea de curcan. Aceasta are o textură moale, elastică, astfel încât poate fi prăjită de mai multe ori. 2. În loc de păstrăv și alți pești, se furnizează carne de rechin. Aceasta se fierbe în apă sărată pentru a-i elimina gustul și, practic, nu poți să o deosebești cu nimic de mușchiul altor pești. 3. Cele 50 – 60 kg de carne rămase din ziua precedentă nu se aruncă niciodată. Ar fi o mare pierdere. Noi spălăm carnea de sos și a doua zi o preparăm cu un alt sos, proaspăt. 4. Pike și calmarul, în bucătărie, provin din conserve, al căror conținut este înmuiat în prealabil în bere. 5. Bucatele din cartofi predomină în meniul oricărui restaurant, întrucât sunt înalt calorice și oferă imediat o senzație de sațietate, care-l liniștește pe clientul nostru, pentru mai mult timp. 6. În bucătăria noastră, trei persoane sunt angajate în mod exclusiv să curețe întreaga zi cartofii de coajă, scrie unica.md. Aceștia sunt folosiți la prepararea a cel puțin 4-5 feluri de mâncare, zilnic. 7. Resturile rămase după procesarea cărnii nu sunt aruncate, acestea se folosesc la gătit. În chiftelele de vițel se pune piele, plămâni de pui și multe alte lucruri pe care, acasă, niciodată nu le mănânci. Așa că încearcă – e un sfat - să eviți chiftelele, pârjoalele și alte bucate preparate din carne tocată și să alegi bucăți întregi de carne. 8. Evită, cât poți, salatele cu maioneză, mai ales vara! E naiv să crezi că hotelul care gătește mâncare pentru 2000 de oameni pe zi face totul corect! Nu are cum! Maioneza e cea care se alterează cel mai rapid! 9. Desertul. Bucățile de tort rămase pe mese se strâng, se amestecă, iar a doua zi se decorează cu drajeuri de ciocolată, praline, fructe, creme de frișcă, fiind servite din nou la masă. 10. După publicarea acestei declarații în presă, bucătarul a fost demis.” (Bondy Stenzler). Învârtită. "La jumătate ocă de făină pui un gălbănuș de ou și un ou întreg și apă caldă cît socotești că trebuie; și apoi, după ce se odihnește, întinzi aluatul mai supțire cît se poate și, lăsîndu-l puțin să se răcească, să-1 stropești cu o lingură de unt cu ciocolată, două bucățele rase, 40 dramuri migdale pisate și 15 dramuri zahăr și, amestecîndu-le la un loc, presări aluatul, și apoi stropești aluatul cu cinci linguri de slifcă (frișcă). Și puind slifca de un palmac în calup, învălești învîrtita și o pui înăuntru. Pui jăratic dedesupt și deasupra și o lași să scadă dedesupt." (Rețetă culeasă la 1841 de către Mihail Kogălniceanu și Costache Negruzzi).

Gusturi.”Nici nu se compară rafinamentele culinare de acum cu așa-zisele rafinamente de la mesele Ceaușeștilor, chiar dacă și ei aveau acces, să zicem, la fructe de mare. Dar nu le plăceau”, a dezvăluit fiica lui Marin Ceaușescu, fratele mai mare al fostului dictator, în volumul ”Nu regret, nu mă jelesc, nu strig”. Dictatorii și familia lor mâncau mâncăruri tradiționale de Revelion, sarmale, friptură, pui la ceaun, piftie, salată de boeuf. Dacă ceva din acestea lipseau era vai și-amar! ”Tanti Lenuța mai bea băuturi dulci, pentru femei, dar nu se îmbăta. Lui Nicolae Ceaușescu îi mai plăceau în special preparatele tradiționale din pește: ciorba de pește, plachia și saramura. Dar marea lui pasiune rămâneau sarmalele. De băut, se mai bea vin alb și țuică de prună, fiartă și îndulcită. Cam ăsta era meniul lor de ani de zile, la petreceri, la aniversări sau la Revelion”, a mai povestit nepoata lui Nicolae Ceaușescu. Meniul dictatorilor comuniști se întocmea de regulă cu o seară înainte, iar bucătăreasa pregătea mâncare doar pentru 8-15 persoane. Cele mai cerute preparate erau ciorbele acrite din belșug, fripturile la grătar și prazul umplut cu carne.

Daruri.În 1978, zile întregi, oamenii din diferite instituții s-au străduit să inventeze cele mai potrivite daruri, pe măsura celor 60 de ani ai dictatorului. Astfel, au fost făcuți niște știuleți din porumb cu totul și cu totul din aur și un borcan de zece kilograme umplut cu diamante sintetice, în loc de murături, după cum a mai povestit fata lui Marin Ceaușescu. Nu în ultimul rând, generalul Maior Marin Neagoe, în cartea ”35 de ani. Umbra lui Ceaușescu”, a descris reacția pe care a avut-o primul om al țării atunci când a primit darurile deosebite. ”Președintele s-a încruntat și a tunat: - Luați-le de aici chiar acum! Să nu le mai văd! Nu sunt cadouri de ziua unui om. Sunt jafuri”, nota Marin Neagoe.

Why?Trei polițiști stau de vorbă. Unul zice: – Vă închipuiți cât de naive sunt femeile astea? Soția mea închiriază casete video, iar noi nici măcar nu avem video. – Asta e un fleac, zice al doilea. A mea și-a cumpărat detergent de spălat vasele. Am râs o oră întreagă. La ce să-i servească, dacă noi nu avem în casă mașină de spălat vasele? Cel de-al treilea le-a pus capacul: – Eu în genere am rămas șocat la ce poate ajunge mintea femeii. Am fost cu ea la un supermarket. Ea și-a cumpărat pentru vacanță 20 de prezervative. Nu știu pentru ce-i pot folosi, că doar eu nu voi merge cu ea la mare!?

Dilemă.Eram aseară în restaurantul ăla de fițe când chelnerul mă întreabă:- V-ați decis pană la urmă, domnule? - Nu încă, nu știu dacă să aleg homar sau să plătesc, mai bine, rata la apartament.

Ură.1. Iubești? Vorbește. Urăști? Taci.

Păcat.„Să te cheme, invite, dorească, o femeie în așternutul ei și să nu te duci, vai și-amar de sufletul tău! Femeia asta o să ofteze la judecata cea mare a lui Dumnezeu și oftatul ăsta o să te prăvale, oricine ai fi tu, oricât de bine te-oi fi învârtit, o să te prăvale în Iad!” (Nikos Kazantzakis).

Pădure.1. Pădurea ne reamintește, în mic, paradisul pierdut. Un Dumnezeu milos nu a vrut ca grădina Edenului să ne fie refuzată odată cu păcatul originar. Și ne-a oferit Pădurea... ca un paradis terestru... 2. ”Acel aer pecetluit pe veci al unei păduri în care nu ai intrat.” (E. Barbu).

Părinți.Acele ființe care, după ce se străduiesc mult să te învețe să mergi și să vorbești, îți cer întruna: stai jos, taci din gură!