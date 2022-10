Albumul ”Light in Chaos” semnat 7th Sense

Sâmbătă

Un nou eveniment purtând semnătura Eden Fundația îi așteaptă pe iubitorii muzicii sâmbătă seara, începând cu ora 20.00, în clubul Art Rock Cafe din Suceava. De această dată propunerea reprezentantului fundației, Emil Orban, s-a oprit la band-ul bucureștean 7th Sense, care va prezenta la Suceava prima realizare discografică intitulată ”Light in Chaos”.

7th Sense reprezintă una dintre cele mai tinere și apreciate trupe de modern jazz din România, reușind să se remarce pe scenele din țară și străinătate în ultimii 3 ani. Ei combină în creația lor prospețimea jazz-ului cu improvizația și groove-ul funk, având influențe de soul și muzică electronică. Cei 5 muzicieni s-au cunoscut în cadrul Universității Naționale de Muzică din București și s-au reunit în band în cadrul clubului Green Hours. Activitatea concertistică a celor 5 a fost prodigioasă în acești ani, culminând cu prezența lor în deschiderea concertului susținut de Wynton Marsalis în România sau câștigarea premiului pentru cel mai bun band în cadrul Competiției Sibiu Jazz Festival, în cursul anului trecut.

Albumul ”Light in Chaos”, înregistrat în primăvară, conține compoziții originale în care resimțim influența sonoră a unor trupe precum Nubiyan Twist, Ezra Collective sau Sons of Kemet și are muzicieni invitați, din Marea Britanie și România. Sâmbătă veți vedea live trupa 7th Sense formată din Laura Benedek- bass și liderul grupului, Sergiu Bivol-trompetă, Lucas Contreras- chitară, Adi Stoenescu- clape și Gabi Matei- tobe și veți împărtăși cu siguranță mesajul lor: ”Există întotdeauna lumină în Haos!”