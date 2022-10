Definitiv

Activitatea firmei ”Euroluc Trans” Stroiești se desfășoară în continuare în condiții normale. Chiar dacă procurorii au solicitat o serie de măsuri menite să afecteze bunul mers al activităților, magistrații a două instanțe de judecată au decis că nu se impun interdicțiile dorite. Atât Judecătoria, cât și Tribunalul Suceava au respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava de luarea a măsurii preventive a interzicerii iniţierii/suspendării fuziunii, divizării sau reducerii capitalului social faţă de SC „Euroluc Trans” SRL. Soluția de miercuri a Tribunalului Suceava este definitivă. Atât Sergiu Lucan, administratorul firmei Euroluc, cât și avocatul Ioan Bulboacă s-au abținut pentru moment pentru a face comentarii cu privire la desfășurarea anchetei penale. Nu același lucru se întâmplă și în cazul celeilalte firme față de care se derulează cercetări pentru că ar fi făcut ITP-uri fictive pentru mai multe tiruri. Mai exact, instanța ”dispune luarea măsurii preventive a interzicerii desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea pe o durată de 60 de zile, începând cu 19.10.2022 până la 17.12.2022 inclusiv - respectiv a activităților de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, faţă de SC Service Motoare Nord SRL Salcea”.

Acuzațiile din acest dosar sunt de efectuare de inspecții tehnice periodice în cursul anilor 2019-2020 la vehicule pentru care nu se asigura prezența fizică a acestora în linia de inspecție tehnică. Din cercetări a rezultat că o parte din tiruri erau departe de România când figurau la inspecție într-o stație ITP de la ieșirea din Salcea spre Dumbrăveni. Primele percheziții din acest caz au fost efectuate în vara anului 2020, iar în luna octombrie a acestui an s-a ajuns și la rețineri în arest. Între timp, toate persoanele care sunt cercetate în acest dosar sunt în libertate, sub control judiciar. Totul a plecat de la un fost angajat al SC „Euroluc Trans” SRL, care nu a primit banii pe care considera că trebuia să îi încaseze. În consecință, acesta a reclamat aspectele la Poliție și Parchet, acesta fiind punctul de plecare al anchetei penale. Cercetările au arătat că inspecțiile tehnice periodice erau efectuate fără prezența fizică a autovehiculelor în linia de inspecție, fiind utilizate vehicule ce aveau caracteristici relativ similare (marcă, culoare etc.) pe care erau montate plăcuțe de înmatriculare conforme vehiculelor care trebuiau supuse inspecției.

Această operațiune se făcea pentru că toate stațiile de ITP sunt monitorizate video de către Registrul Auto Român (RAR) astfel că trebuia ca o mașină similară să treacă prin inspecție. În total, ar fi vorba de 33 de cazuri de ITP-uri fictive în ceea ce privește firma din Salcea.