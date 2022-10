Întâlniri și discuții

Edilul-șef al municipiului Suceava a avut joi o nouă rundă de întâlniri și discuții cu reprezentanți ai Guvernului și factori de decizie din ministere, în privința mai multor proiecte de larg interes, de această dată avându-l alături și pe președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.

Proiecte de peste 125 de milioane de lei

„Am avut mai multe întâlniri la București, la Ministerul Dezvoltării - AM POR, la Direcția Proiecte implementare PNRR, unde am discutat despre încheierea contractelor la proiectele aprobate ieri de către Ministerul Dezvoltării, respectiv achiziționarea a 50 autobuze electrice în valoare de 114.483.148,06 lei pe Transport metropolitan și pentru reabilitarea energetică a 3 clădiri publice - clădirea principală la CN <Mihai Eminescu>, clădirea Direcției Domeniului Public și clădirea Cantinei de Ajutor Social de la primărie. Valoarea totală a acestor proiecte este de 10.994.525,69 lei”, a spus Ion Lungu, la finalul discuțiilor avute în Capitală.

Compensații pentru primăriile care folosesc biomasă pentru încălzirea orașului

Primarul Sucevei și-a exprimat bucuria de a primi o veste bună de la ministrul Dezvoltării - se vor acorda compensații pentru primăriile care folosesc biomasă pentru încălzirea orașului. Suceava este una dintre puținele localități care au asigurată încălzire în sistem centralizat, pe biomasă, de la centrala companiei Bioenergy.

Rabla Local și crearea de „insule ecologice”, cu AFM

„Am fost la Compania Națională de Investiții, unde am discutat despre emiterea Autorizației de Construire la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri de la Suceava, unde am fost împreună cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a discutat probleme ale județului la CNI.

M-am întâlnit la sediul AMR cu ministrul Tancsoz Barna, cu care am discutat implementarea pe baza de contract de delegare, încheiat între autoritățile locale și Administrația Fondului de Mediu pentru programul Rabla Local și crearea de <insule ecologice>.

Au fost discuții constructive, care își vor găsi rezolvarea în perioada următoare”, a concluzionat primarul Sucevei, Ion Lungu, după numeroasele discuții avute cu factorii decizionali din Capitală.