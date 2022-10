Infrastructură

Drumul care face legătura între comunele Adâncata și Hănțești, în lungime de 10 kilometri, a fost inaugurat joi, după ce a fost modernizat cu fonduri europene printr-un proiect implementat de cele două primării prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa. Inaugurarea s-a făcut în prezența primarilor de Adâncata și Hănțești, Viorel Cucu și Daniel Olariu, a reprezentanților firmei care a finalizat investiția, SUCT Suceava, dar și a deputatului liberal Ioan Balan.

Viorel Cucu: ”Mulțumim celor care ne-au sprijinit, inclusiv Consiliul Județean, care ne-a ajutat cu sume de bani ca urmare a creșterilor mari de prețuri”

Viorel Cucu a ținut să sublinieze că lucrările au durat mai bine de patru ani și că au început cu un ”constructor neserios” care mai mult i-a încurcat. Apoi, a spus primarul de Adâncata, au mai intervenit și ajustările de prețuri, ajungându-se ca cele două primării să mai scoată din vistierii în total încă 3,6 milioane de lei, câte 1,8 milioane de lei de fiecare. Asta în condițiile în care inițial investiția a costat 7,6 milioane de lei. ”Au fost multe piedici pe acest drum, întrucât am avut un constructor care a fost neserios și nu s-a ținut de cuvânt. Am avut vreo trei proceduri de licitații, au fost ajustările mari de preț și creșterea explozivă a prețurilor, dar am reușit împreună cu ultimul constructor SUCT Suceava să ducem la bun sfârșit acest drum. Mulțumim tuturor celor implicați, proiectant, diriginte de șantier, constructor, care au finalizat acest drum, mulțumim consultantului, domnul Marius Moldovan, și colectivelor din cele două primării care au realizat documentațiile necesare. Mulțumim celor care ne-au sprijinit, inclusiv Consiliul Județean, care ne-a ajutat cu sume de bani ca urmare a creșterilor mari de prețuri. Noi am reușit să punem din bugetul local peste 1,8 milioane de lei și comuna Hănțești tot 1,8 milioane de lei. Am realizat aceste proiect cu greu, dar l-am finalizat într-un sfârșit”, a declarat Viorel Cucu.

Daniel Olariu: Cele două comune s-au unit pentru a finaliza acest proiect

”După patru ani de zile am încheiat această investiție începută în 2018 cu fonduri europene prin AFIR. Cele două comune s-am unit, altfel nu reușeam să facem acest proiect. Avem mai multe proiecte împreună. Urmează și gazul tot pe ADI Pleșa. Ne bucurăm că în sfârșit a dat Dumnezeu și am terminat această investiție importantă pentru cele două comune. Plus de asta, e un drum foarte circulat. Inclusiv orașul Bucecea tot pe drumul acesta circulă. Aș vrea să mulțumesc tuturor colaboratorilor care ne-au ajutat în realizarea acestui proiect, proiectantului, dirigintelui de șantier și tuturor celor care au fost împreună cu noi, inclusiv salariații din cele două primării”, a declarat la rându-i primarul de Hănțești, Daniel Olariu.

Ioan Balan: ”Această colaborare între Adâncata și Hănțești ar trebui să funcționeze și între alte localități din județul Suceava, fără să se țină cont de culoarea politică”

Prezent la inaugurarea drumului dintre Hănțești și Adâncata, deputatul Ioan Balan a declarat că această colaborare dintre cele două comune trebuie să fie un exemplu pentru tot județul. „Sunt astăzi aici în calitate de parlamentar pe Colegiul 2 din județul Suceava. Personal l-am sprijinit și îl sprijin în continuare pe domnul primar al comunei Adâncata, Viorel Cucu, cum de altfel și pe domnul primar al comunei Hănțești, Daniel Olariu. Și așa cum se vede, nu facem diferențe pe criterii politice. Vedeți că astăzi există o colaborare foarte bună între Adâncata și Hănțești, pe un proiect important pentru cele două comunități și nu numai. De acest drum vor beneficia toți cei care vor circula pe aici. Mă bucur și îi felicit pe cei doi primari, îi felicit și pe cei care au realizat această lucrare. Dar cel mai important lucru este că cele două localități sunt capabile, prin cei doi primari, să dezvolte proiecte comune care să fie în folosul celor două localități. Lucrul acesta nu face decât să ne confirme că această colaborare dintre Adâncata și Hănțești ar trebui să funcționeze și între alte localități din județul Suceava, fără să se țină cont de culoarea politică. De altfel, domnul primar de la Hănțești e un om gospodar, un om care colaborează foarte bine cu primarul Viorel Cucu”, a spus Ioan Balan.

El a ținut să aprecieze activitatea primarului din Adâncata, Viorel Cucu. Deputatul PNL de Suceava a remarcat faptul că deși Adâncata este o comună cu un buget mic, primarul Viorel Cucu a reușit să obțină finanțare și să implementeze foarte multe proiecte din fonduri guvernamentale și europene.

„Viorel Cucu este un primar cu care eu mă mândresc aici, în Colegiul 2 pentru multitudinea proiectelor pe care le dezvoltă în localitatea Adâncata, în condițiile în care este cunoscut faptul că bugetul comunei Adâncata este unul dintre cele mai mici din județ. În același timp, comuna Adâncata are nevoie în continuare de foarte mult sprijin, atât din partea Consiliului Județean, cât și din partea Guvernului României, pentru că este apropiată municipiului Suceava, este o comună în care foarte mulți suceveni aleg să își construiască locuințe”, a mai spus Ioan Balan.

Nu în ultimul rând, el a ținut să amintească și faptul că în cursul zilei de miercuri au început lucrările pentru modernizarea DN 29A, de la Adâncata până la Zvoriștea, spre județul Botoșani, pe un tronson de 19 kilometri.