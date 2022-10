Nu este un secret că din ce în ce mai multe companii de IT din România se îndreaptă către orașele de mărime medie, în căutarea a noi talente din tehnologie, care să li se alăture. Disponibilitatea profesioniștilor din aceste locații, dar și dorința lor de a crește profesional, atrag tot mai multe firme importante din domeniu.

Acest fenomen este prezent și în Suceava, unde piața devine tot mai dinamică, iar numărul profesioniștilor care lucrează în domeniul dezvoltarii software crește de la an la an. Una dintre cele mai importante companii de IT din România care contribuie la dinamizarea pieței locale este Endava, care în această toamnă sărbatorește un an de prezență în Suceava.

Talentul local, valorificat la nivel internațional

Industria de IT rămâne una dintre cele mai dinamice din România, așadar era doar o chestiune de timp ca această creștere să ajungă și în orașele de mărime medie din țară. În special în cele în care există facultăți de profil, ai căror studenți să își dorească o carieră în domeniu, sau un nucleu de profesionisti care lucrează deja în această arie de expertiză. Bucurându-se de o comunitate IT în continuă creștere, dar și de existența Universității „Ștefan cel Mare” și a specializărilor cu profil informatic, Suceava a venit ca o alegere fireasca pentru Endava, care și-a deschis centre în nu mai puțin de 11 orașe din România.

Compania dezvoltă soluții software pentru clienți din toata lumea, astfel colegii din Suceava contribuie la proiecte cu impact global. În acest moment, aceștia pot lucra atât de la birou - firma a deschis în aprilie un spațiu de co-working în oraș -, dar și de acasă. Aceștia au aceleași beneficii ca angajații din orașele mai mari, au avantajul salariilor competitive, dar și al faptului că nu trebuie sa se relocheze in alte orașe, putând lucra din inima comunității lor, și aparținând, în același timp, culturii organizaționale internaționale a companiei.

Angajații din Suceava lucrează în dezvoltarea soluțiilor software, testare, managementul aplicațiilor, management de proiect sau date și sunt integrați în echipe distribuite, interacționând astfel cu alți profesioniști din întreaga lume.

"Pentru noi, extinderea către Suceava a reprezentat un pas important în strategia noastră de dezvoltare. La un an distanță de la înființare, scopul nostru este să creștem și să investim în continuare în comunitatea pe care am reușit să o construim până acum. Suceava ne-a primit cu brațele deschise și am descoperit aici persoane cu adevărat pasionate de tehnologie și dornice să devină cea mai buna versiune a lor, o comunitate academică permanent conectată la nevoile pieței, dar și o serie de caracteristicii ale acestei zone care fac acest proiect de extindere și mai minunat.”, a declarat Iulian Antonovici, Cluster Manager, Endava.

Prezența în comunitate, o constantă pentru Endava

Compania Endava se implică activ în toate comunitățile din care face parte, iar Suceava nu face excepție de la această regulă. Din dorința de a le oferi tinerilor șansa unei cariere de succes în IT în orașul natal, Endava se află în strânsă colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare”. În perioada verii, 5 studenți au fost parte din programul de internship al companiei și au beneficiat de 9 săptămâni de training. Mai mult, compania a acordat atât anul trecut, cât și anul acesta, 5 burse studenților cu rezultate deosebite.

În iunie, caravana Connect.IT s-a oprit la Suceava și le-a oferit pasionaților de tehnologie șansa de a se conecta și de a discuta despre cele mai noi trend-uri din domeniu într-un cadru informal, iar în septembrie echipa Endava a alergat la Maratonul Cetății Sucevei, pentru a sprijini o cauză caritabilă.

În acest moment, piața de IT din oraș este mai dinamică, cu mai multe oportunități de creștere profesională, iar angajații Endava au ocazia de a lucra alături și de a învăța de la dezvoltatori cu experiență, de a contribui la crearea tehnologiilor viitorului, alături de echipe ale unor nume mari la nivel global, din industrii precum sistemul bancar, procesare de plăți, telecomunicații, retail, media si sistemul medical.

Ciprian Agheniței, Senior Developer, este una dintre primele persoane care s-au alăturat Endava Suceava și ne povestește despre experiența sa în cadrul companiei. „M-am alăturat echipei Endava pe data de 1 septembrie 2021, iar de atunci am avut ocazia să învăț extraordinar de multe și să mă implic în proiecte diverse. Faptul că lucrăm pe proiecte pentru nume mari la nivel global din toate industriile, alături de colegi din diverse locații, ne oferă o nouă perspectivă și extrem de multe oportunități de învățare. În acest an, am ieșit cu siguranță din zona de confort, în special în momentul în care am acceptat să fiu speaker în cadrul Connect.IT Suceava, unde am discutat despre modele de livrare ale produselor software. M-am bucurat să împărtășesc din cunoștințele mele cu întreaga comunitate și să văd că, în sfârșit, există și în Suceava evenimente dedicate pasionaților de tehnologie. Endava a adus în Suceava perspectiva unei companii internaționale, dar adaptată la caracteristicile comunității locale.”