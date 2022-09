FasTracKids

În premieră la Suceava, s-a deschis începând de astăzi un centru educațional pentru copii cu vârste cuprinse între 6 luni și 8 ani, managerul acestui proiect fiind o femeie care a renunțat la o firmă cu aproape 100 de angajați, după ce a venit pe lume fetița ei, Mara.

“Am vrut să fiu mai aproape de ea și să mă dedic dezvoltării ei cât mai armonioase”, mărturisește Diana Dascălu, care a lucrat șiîn sistemul bancar timp de 11 ani.

Cu două mastere, din care unul în Franța, absolventă de curs de management la Harvard University, Diana, care a locuit la Londra, la București și la Târgu Mureș, a decis să revină acasă, la Suceava, împreună cu soțul și cu fetița ei, iar începând de astăzi are un nou proiect: FasTracKids Suceava.

“De când am născut m-am uitat după o mulțime de programe pentru fetița mea, am început să o duc la <Bebe Bălăceală> de la 3 luni și să o implic în tot felul de activități. Așa am descoperit FasTracKids, mi-a plăcut conceptul, programul lor și m-am mulat pe tipul acesta de educație. Apoi, când am venit la Suceava, mi-am dat seama că e nevoie de acest program și în comunitatea de aici”, arată Diana. Ea subliniază că FasTracKids este un program foarte elaborat, care a pornit în 1998, în SUA, cu investiții inițiale de cinci milioane de euro, cu cercetări făcute de pedagogi și psihologi, prin care copilul se dezvoltă armonios, își crește încrederea în sine, învață să coopereze prin diverse jocuri de echipă, să se exprime liber, își dezvoltă creativitatea și calitățile de leadership.

Săptămâna Porților Deschise. Mergi cu copilul la centru și convinge-te că e cea mai bună soluție pentru cel mic

Prin noul centru deschis de Diana Dascălu, Suceava este pe harta celor peste 300 de locații FasTracKids din toată lumea. Centrul se află în zona centrală a orașului, puțin mai sus de Palatul Copiilor, pe strada Dobrogeanu Gherea, nr. 6, iar primii copii au început deja să apară alături de părinții lor.

E Săptămâna Porților Deschise, iar Diana le explică adulților despre programul educațional FasTracKids, în timp ce micuții iau parte la fel de fel de lecții interesante, bazate în mare parte pe activități interactive (pentru înscrieri: suceava@fastrackids.ro sau 0746 692 042.)

Responsabile sunt patru tinere, toate absolvente de facultate, cu masterul în curs sau finalizat, modul de psiho-pedagogie, selectate cu atenție, instruite intensiv și acreditate în urma unui training de FasTracKids.

“Vreau să fim o echipă, noi și părinții, pentru bunăstarea copilului!”

Părinții pot alege dintr-o gamă variată de programe, pe diferite categorii de vârstă (vorbire, teatru și artă, astronomie, științe naturale, comunicare, matematică, știință, engleză, robotică etc.) sau, pentru bebeluș, ateliere de comunicare prin semne.

Cursurile au loc o dată pe săptămână, în sesiuni de o oră sau două, cu un număr limitat de copii, în funcție de opțiunea aleasă.

De asemenea, părinții pot opta pentru programul zilnic, de la 9 la 13, de luni până vineri, beneficiind de același sistem de învățare prin jocuri, activități și experimente pentru cei mici.

“Lucrăm foarte mult la transferul informațiilor în practică prin multe experimente și promovăm o educație de tip enrichment, venind în completarea educației tradiționale. Asltfel la FasTracKids, pe lângă asimilarea de noțiuni noi, copiii îți dezvoltă abilități precum creativitatea, comunicarea, cooperarea și gândirea critică, ce contribuie semnificativ la succesul lor în viață. E un zig-zag educațional prin care copilul este expus la diverși stimuli, pe aceeași temă, tocmai pentru a sedimenta informația, a atinge canalul cel mai potrivit de comunicare pentru cel mic”, completează Diana Dascălu, precizând că părinții vor primi și rapoarte de progres, pe baza notițelor luate de formatori la fiecare oră.

“Vreau să fim o echipă, noi și părinții, pentru bunăstarea copilului. Creștem astăzi liderii de mâine!”, e mesajul Dianei, invitând toți părinții interesați să participe la Săptămâna Porților Deschise.

*testimoniale de la părinții ai căror copii frecventează alte centre FasTracKids din țară

"Încă de când Anastasia era în burtică, am început să povestim una cu cealaltă. Eu spuneam poveşti, iar ea răspundea prin tumbe. La Signing am venit mai degrabă din curiozitate şi fără prea multe aşteptări... Primul semn făcut de ea a fost cel de iepuraş. Când şi-a dat seama că înţelegem, pur şi simplu a început să radieze de bucurie. Întâmplător sau nu, jucăria ei favorită este astăzi un iepuraş de pluş." (Ana, mama Anastasiei - 11 luni)*

"Eram nevoiţi să îi găsim lui Matei o activitate care să îi umple timpul. Toată ziua el stă cu bona şi până va merge la grădiniţă am considerat că are nevoie şi de un pic de stimulare intelectuală, ceva mai structurată. După prima lecţie, la care am participat şi eu, am constatat că activitatea FasTrack Explorers este foarte bine organizată, deşi lasă copiilor destul de multă libertate. Ca prin miracol, din a doua săptămână, Matei nu a mai avut nevoie de mine, deşi până acum nu ne-am despărţit nici măcar o oră. Pentru că nu cred în miracole, sunt convinsă că este vorba de ştiinţa de a face educaţie." (Alice, mama lui Matei - 2 ani)*



„Pentru mine FasTracKids înseamnă locul care îi tratează pe micuții noștri cu aceeași atenție și pricepere de care părinții sunt capabili! Copiii nu ne simt lipsa în timpul petrecut acolo, se simt bine, în siguranță, sunt înconjurați de blândețe și dragoste, totodată au libertatea să exploreze, învață să interacționeze, își dezvoltă abilități de gândire și motricitate, învață să își exprime emoțiile și nu să le ascundă, învață să comunice... Am încredințat instructorilor FasTracKids 3 copii și cred că orice copil merită un astfel de start! Mulțumesc pentru tot ce faceți voi acolo!” Alina Buzia