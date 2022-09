Răsplată simbolică

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a primit din partea Organizației Europene de Stroke premiul Angels cu statut Gold pentru rezultatele obținute în tratamentul pacienților cu atac vascular cerebral (AVC). Principalele criterii care sunt luate în calcul de Organizaţia Europeană de Stroke (ESO) la evaluare sunt rapiditatea şi eficienţa îngrijirii pacienţilor cu accidente vasculare cerebrale ischemice, ca de exemplu timpul mediu de intervenţie de la intrarea pacientului pe uşa spitalului şi până la efectuarea trombolizei (administrarea unui tratament de dizolvare a cheagului de sânge care a provocat accidentul vascular cerebral).

Medicul-șef al secției Neurologie din spitalul sucevean, dr. Daniela Neagu, a declarat că echipa pe care o coordonează este preocupată permanent de dezvoltarea resurselor în tratamentul accidentului vascular cerebral (AVC), prin utilizarea celor mai noi şi performante metode de diagnostic, tratament şi îngrijire a acestor pacienţi. Dr. Neagu a spus că 71 la sută dintre pacienții evaluați de ESO au avut efectuată tromboliza la mai puțin de 60 de minute de la intrarea în UPU și la un singur pacient a fost depășit acest timp. Dacă și acesta ar fi fost trombolizat în mai puțin de o oră, procentul ar fi fost de 75 la sută, ceea ce ar fi făcut ca spitalul să primească premiul Angels statut Platină deoarece toți ceilalți indicatori au fost realizați pentru acest nivel.

Secția Neurologie a Spitalului de Urgență Suceava a intrat în programul național de tratament al atacului vascular cerebral prin tromboliză în anul 2015 și în primii doi ani au fost astfel tratați câte 42 de pacienți cu AVC. În anul 2017 au fost 22 de pacienți, în 2018 și 2019 câte 45, în anul pandemic 2020 – 46 de pacienți, în 2021 – 78 de pacienți. În primele 8 luni ale acestui an, potrivit doctorului Daniela Neagu, au fost deja tratați prin tromboliză 80 de pacienți. „În colaborare cu Radiologia intervențională, cu doctorul Mihai Crețeanu Jr. am început în 2021 să facem și trombectomii mecanice. În 2021 au făcut 4 și în acest an 13”, a arătat dr. Neagu.

Ea a subliniat că o componentă importantă în tratamentul AVC este instruirea asistenţilor medicali care acordă îngrijiri pacienţilor cu AVC, prin participare la un alt proiect european - QASC, ce vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea complicaţiilor şi a mortalităţii după AVC. Proiectul se referă în principal la managementul tulburărilor de deglutiţie, al febrei şi al hiperglicemiei în primele 72 ore de la debutul AVC, ceea ce poate conduce la o scădere a morbidităţii şi mortalităţii cu 16 la sută.

Premiile Angels – de nivel Diamant, Platină și Aur - sunt concepute pentru a recunoaște simbolic (nu material) rezultatele echipelor și persoanelor dedicate practicii în tratamentul AVC.

Din cele 44 de spitale din România care participă la programul naţional de tromboliză, în acest an 11 au primit acest premiu simbolic din partea ESO Angels: statut Gold au primit Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Spitalul Clinic Județean Oradea, Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic Județean Constanța, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Spitalul Județean de Urgență Slatina. Cu Angels statut Platină au fost recompensate Spitalul Universitar de Urgență „Elias”, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, iar cu Diamant - Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov.

Pentru a fi eligibile pentru competiție spitalele trebuie să trimită date de la cel puțin 30 de pacienți consecutivi cu AVC, într-un registru dedicat, folosind protocolul ESO. Performanțele le sunt evaluate pe baza criteriilor acestei organizații europene.