În urmă cu vreo două săptămâni, pe când David Popovici tocmai se întorsese de la Roma, unde devenise cel mai rapid înotător al speciei umane, adăugând în colecţia sa de trofee şi titlurile europene de seniori la 100 şi 200 de metri liber, după ce, parcă prin iunie, le colectase şi pe cele mondiale, începusem să mă întreb ce fel de mijloace de recuperare foloseşte, pentru a atinge, de mai multe ori într-un sezon, ceea ce se numeşte "vârf de formă". Altfel spus, mă întrebam câte vârfuri poate atinge fără a-i fi afectate performanţele şi, înainte de orice, sănătatea. Am ascultat atunci un interviu cu o foarte mare campioană, tot de înot, ba chiar şi la acelaşi stil cu David Popovici, liber, devenită campioanăolimpică, titlu până la care Popovici mai are de aşteptat doi ani. Camelia a ajuns între timp chiar preşedinte al Federaţiei Române de Înot, calitate în care a fost întrebată dintr-un studio TV despre programul în continuare al lui David, şi dacă nu cumva e exagerat de mult să fie înscris la fel de fel de campionate de juniori, după ce tocmai spulberase recordul mondial la seniori. Dacă nu mă înşel, era vorba de CM de juniori de la Lima(Peru), unde David tocmai a câştigat aurul la ştafetade 4x100, iar prin septembrie, parcă, de nu ştiu ce fel de campionate, cred că mondiale, parcă în China, în bazin scurt (de 25 de metri). Camelia Potec a explicat că e vorba de un grafic stabilit de comun acord între David, federaţie, antrenor, medic etc. şi că totul e sub control. David s-a plâns puţin de oboseală, retrăgându-se şi din finalade 400 m la Roma. David Popovici se antrenează zilnic, ore întregi, după care merge la concursuri şi câştigă tot aurul posibil. Şi o ia de la capăt. Prin comparaţie (dar ce naiba să compari!?), nişte comici ai gazonului, de la CFR Cluj, care s-au târâit de câteva ori pe gazon, au mimat că au jucat vreo 12-13 meciuri în 2 luni, iar acum dau în botde oboseală! Şi-au mai amânat un meci, iar antrenorul lor, clovnul Petrescu, grohăie că "cel mai bun jucător ar fi... 2-3 zile de odihnă"!!! După ce, măi trântorilor!? Păi David ar trebui să se odihnească până la 143 de ani, după cât a muncit, paraziţilor!