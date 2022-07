Top filme cu Tom Hardy

În ultimele două decenii, pe Tom Hardy l-am putut vedea în numeroase filme de top, fiind unul dintre cei mai importanți actori de la Hollywood. Sunt multe filme cu încasări impresionante în care a apărut, iar despre cele mai bune poți afla mai multe detalii în rândurile următoare:

1. The Revenant (2015)- Un film excelent din distribuția căruia mai face parte și Leonardo DiCaprio. Acțiunea este inspirată din fapte reale, iar scenariul are la bază un roman scris de Michael Punke. Astfel, acțiunea îl are în prim plan pe Hugh Glass, interpretat de DiCaprio, membru al unei expediții în Munții Stâncoși din 1823, unde este prins de un urs grizzly. Acesta se târăște mai bine de 300 de kilometri prin sălbăticie, dornic de răzbunare față de cei care l-au părăsit, iar unul dintre ei este Fitzgerald, personajul interpretat de Tom Hardy. Filmul a avut un succes impresionant, iar încasările au trecut de 533 de milioane de dolari, la un buget de 135 de milioane. În plus, Tom Hardy a primit o nominalizare la Premiile Oscar la categoria cel mai bun actor într-un rol secundar.

2. Mad Max: Fury Road (2015)- Tom Hardy interpretează rolul principal, iar din distribuție mai fac parte și Charlize Theron și Nicholas Houllt. În această producție, Mad Max, interpretat de Hardy, se alătură unui grup de supraviețuitori ai deșertului, care sunt conduși de luptătoarea Imperator Furiosa, interpretată de Theron. Filmul a avut un buget de până la 185 de milioane de dolari și a fost un succes comercial, cu încasări de peste 375 de milioane de dolari. Mai mult, succesul este evidențiat și de numeroasele distincții pe care le-a primit. Spre exemplu, cei de la Empire l-au desemnat cel mai bun film din secolul 21, în timp ce The New York Times l-a inclus pe lista celor mai bune filme din acest interval. Iar Metacritic și Rotten Tomatoes l-au ales cel mai bun film din 2015.

Având un succes atât de mare, automat a apărut și un joc video cu numele Mad Max în 2015. Acesta a fost creat de Avalanche Studios pentru Warner Bros și este disponibil pentru Microsoft Windows, PS4 și Xbox One. Mai mult, au apărut inclusiv Jocuri Slot inspirate din această producție de succes. Este vorba despre Mad Max Fury Road, un joc creat de compania Aristrocat, care are un RTP de 96.06% și conține detalii din filmul cu Tom Hardy. Un joc cu 243 de linii de plată și jackpot, care beneficiază de o grafică de excepție, una dintre cele mai bune pentru producțiile de casino, dar și de o coloană sonoră pe măsură.

3. Legend (2015)- 2015 a fost un an excelent pentru Tom Hardy, iar Legend este un titlu de referință din cariera sa. Tom Hardy face un rol dublu și îi interpretează pe Ronald "Ronny" Kray și Reginald "Reggie" Kray, doi mafioți gemeni care au terorizat Londra în anii '50 și '60. Din distribuția acestui film mai fac parte Emily Browning, David Thewlis și Christopher Eccleston. Producția a avut încasări de 43 de milioane de dolari, la un buget de până la 25 de milioane de dolari. Rolul excelent făcut i-a adus lui Tom Hardy un premiu la British Independent Film Award, iar recenziile Legend au fost în general bune. Hardy și-a arătat măiestria în acest rol dublu.

4. Dunkirk (2017)- Acest film este inspirat după un eveniment real din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Regizat și scris de Christopher Nolan, filmul redă povestea evacuării de la Dunkirk din timpul războiului. Chiar dacă Hardy nu este în rolul principal, Dunkirk merită văzut, fiind un film care a generat multe emoții și a stârnit numeroase amintiri din acele vremuri dificile. A avut parte de un succes major, încasările fiind de 527 de milioane de dolari, la un buget estimat între 100 și 150 de milioane de dolari. De altfel, este filmul inspirat din Al Doilea Război Mondial care a avut cele mai mari încasări în toată istoria cinematografiei.

5. Venom (2018)- Acest film cu super-eroi din universul Marvel ni-l prezintă pe Tom Hardy în rolul Venom / Eddie Brock. Acesta este un jurnalist de investigație care devine gazda lui Venom.

Recenziile filmului au fost mixte, dar a fost unul dintre cele mai de succes producții din 2018 ca încasări la box office. A generat venituri de 856 de milioane de dolari, fiind pe locul 7 în topul lansărilor din 2018. În plus, datorită succesului comercial, în 2021 a apărut continuarea Venom: Let There Be Carnage, iar în prezent este în lucru a treia producție din această serie. Tom Hardy a făcut un rol bun și a demonstrat că poate juca cu succes și în filme cu super-eroi.