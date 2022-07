Mă încearcă o adâncă umbră de regret că diseară nu voi vedea, probabil, nimic în direct din prestațiile alor noștri în singura competiție în care mai sunt primiți în preliminarii, întrucât mă aflu la Festivalul de Blues de la Brezoi, iar azi este chiar ziua supremă, cea în care vin pe scenă, unul după...alta, Beth Hart (pe care o vânez și o ratez de vreo 6 ani, cea mai bună voce din lume, zic eu) și Eric Galeș, cel mai spectaculos chitarist de blues-rock din galaxie! Așa că nici plătit nu aș lăsa-o pe minunată de Beth, la ora 19:00, pentru a mă... pe mine de râs când s-or pune georgienii de la Saburtalo Tbilisi să-i fugărească pe "artiștii" lui Gigi Becali. Printr-o bizară întâmplare, am urmărit online meciul calificării lor, în Albania, cu Partizani Tirana, când georgienii au remontat înfrângerea de acasă, apoi i-au scos pe albanezi la penalty-uri. N-o văd deloc bine pe FCSB, fiindcă ăia au exact ce n-au ai noștri: ambiție, fibră, tenacitate. Despre CFR, ce să mai vorbim? Parcă-s blestemați! Fac ce fac și le ies în cale numai echipe din spumaEuropei! Parcă-l văd și-l aud pe Bursucu' recitind: "Inter e o echipă periculoasă. Azi nu mai există favoriți. E clar că pornim cu șansaa doua". Poate n-ați fost atenți la tragerea la sorți: nu e Inter Milano, ci Inter Escaldes din Andorra! La fel de critică e și situația Universității Craiova, peste care s-a prăvălit din urna aia nenorocită o superechipă: Vllzania din Albania (rimează ca-n colinde!), iar Albania e o supraputere fotbalistică, în ciuda faptului că e cam cât InsulaMare a Brăilei! În sfârșit, una cu șanse reale de calificare, spre a se face de râs abia în turul următor al preliminariilor: SEPSI, care are adversari dintr-o țară cu fotbal omologat, Slovenia. Avantajul ei este că dacă o eliminăuna de acolo, Olimpia Ljubljana adică, nu-i nicio rușine, așa că poate să joace liniștită. Hai România, hai tricolori (de la cluburi)!