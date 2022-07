La puricat

Neculai Miron, primarul comunei Bosanci, face obiectul unor ample verificări ale inspectorilor Agenției Națională de Integritate. Aceștia au solicitat informații despre bunurile pe care le deține Neculai Miron, firmele administrate sau la care acesta este asociat, terenurile pe care le deține, atât în Bosanci, cât și în comunele învecinate. Nu se știe deocamdată dacă există vreo plângere care îl vizează pe primar sau dacă inspectorii ANI s-au autosesizat și îi verifică averea. De altfel, lipsa de transparență pe marginea acestui subiect se vede chiar și din avion. Mai bine zis de pe site-ul Primăriei Bosanci, unde declarația de avere a primarului și cele ale funcționarilor din această instituție sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. În momentul când este accesat domeniul ”declarații de avere” apare o informație că ar fi valabile pentru anul 2017, dar la următorul click ești informat că nu s-a găsit categoria. Neculai Miron, un traseist politic, s-a remarcat prin tot soiul de luări de poziție cel puțin bizare, dar și prin declarații care frizează ridicolul. Ales ca primar al comunei Bosanci în 2016 pe listele ALDE a plecat ulterior în PNL, fiind reales în funcție la alegerile din 2020. Ulterior, a intrat în conflict cu președintele Consiliului Județean Suceava și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, și și-a exprimat deschis susținerea pentru AUR și Forța Dreaptă, partid înființat de Ludovic Orban, fostul premier al României și președinte al PNL. În ianuarie 2022, Neculai Miron a semnat o inițiativă a AUR pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis, după ce la alegerile prezidențiale îi făcuse campanie electorală. În luna iunie a anului 2018, Neculai Miron a ajuns la Spitalul Județean Suceava. La acea vreme spunea că a fost otrăvit. „M-am simţit rău încă de marţi, 19 iunie, dar am crezut că va trece. Sâmbătă seară am mers cu maşina mea la spital şi am rămas internat. Nu cred că e ceva întâmplător. Am nişte bănuieli că mi s-a pus ceva în mâncare, dar deocamdată, până nu vor veni rezultatele analizelor de sânge, nu vreau să mă pronunţ. După ce voi vedea aceste rezultate am să spun mai multe”, era declarația lui Neculai Miron de acum patru ani. În final, s-a dovedit că au fost doar acuzații fără nici un fundament. Tot în mandatul trecut, Neculai Miron a fost acuzat că a modificat un proiect votat în Consiliul Local Bosanci și a dus rețeaua de electricitate către o zonă unde se află un teren pe care îl deține în proprietate. Același Neculai Miron mai este acuzat că la sărbătorile de iarnă le-a interzis oamenilor din comună să aducă pe scenă obiceiurile tradiționale. O altă faptă de ”vitejie” a primarului din Bosanci este aceea că a concediat-o din funcție pe soția fostului primar, Anton Curic, iar aceasta s-a adresat instanțelor de judecată, care au reintegrat-o și au obligat Primăria și la plata salariilor neachitate. Practic, Neculai Miron a transformat Primăria Bosanci într-un SRL și conduce în mod discreționar, de multe ori încălcând legislația chiar și cu bună știință.