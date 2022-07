De sărbătoarea Sfântului Ilie

Sute de credincioși, cei mai mulți localnici, îmbrăcați în frumoase costume populare, printre care și mulți copii și tineri, au participat, miercuri, 20 iulie 2022, de sărbătoarea Sf. Ilie, la resfințirea bisericii monument a Mănăstirii „Sfântul Ilie” Șcheia, care îi va avea ca ocrotitori pe Sfântul ProrocIlie Tesviteanulși pe Sfântul Ștefan cel Mare.

Resfințirea a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Damaschin Dorneanul, Arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putnași exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi.

La ora 7:30, a avut loc întâmpinarea ierarhului, după care a urmat slujba de resfințire, care a durat o oră, în intervalul 8:00-9:00, după care s-a săvârșit, pe scena special amenajată în curtea mănăstirii, Sfânta Liturghie Arhierească. Fiecare credincios a avut posibilitatea de a intra în Sfântul Altar pentru a se închina, după cum este tradiția după sfințirea unei biserici.

La eveniment au fost prezenți oficialități locale, județene, reprezentanți ai guvernului, parlamentari, oameni de cultură, istorici etc. Printre aceștia s-au aflat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, istoricul Adrian Cioroianu, primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, care, la final, au transmis câte un mesaj mulțimii aflate la evenimentul religios. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit mai multe distincții, după Sfinta Liturghie.

Zi măreață

Arhid. Vasile M. Demciuc, consilier eparhial la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a vorbit despre Sfântul Ștefan cel Mare și despre biserica monument a Mănăstirii „Sfântul Ilie” Șcheia. Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putnași exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a afirmat că ziua de 20 iulie 2022 este „o zi măreață” și i-a mulțumit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, „părinte și păstor al Bucovinei”, pentru că a avut inițiativa de a redeschide mai multe mănăstiri de la venirea sa în Bucovina, mănăstiri care au fost închise de regimul habsburgic, dar și de regimul comunist, iar acum aceste lăcașuri de cult au prins viață, așa cum s-a întâmplat și cu Mănăstirea „Sfântul Ilie” Șcheia.

„Toate cele rânduite în această mănăstire să fie spre folosul tuturor”

După ce Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, l-a numit pe protosinghelul Elisei starețul Mănăstirii „Sfântul Ilie” și „Sf. Stefan cel Mare” din comuna Șcheia, în cadrul Sfintei Liturghii de miercuri, 20 iulie, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, l-a hirotesit pe protosinghelul Elisei stareț al Mănăstirii „Sf. Ilie” și „Sf. Ștefan cel Mare” din Șcheia. După ce a fost instalat, starețul Elisei a spus în cuvântul său: „Astăzi este o zi plină de binecuvântare dumnezeiască. Simțim puterea lui Dumnezeu, fiind o zi în care aducem recunoștință pentru rânduiala adusă preafrumoasei biserici (altarul a fost astăzi înnoit), frumoasă prin trecutul ei, prin ctitorul ei. (...) Biserica este frumoasă prin mulțimea rugăciunilor și lucrărilor făcute la ea și am aflat că a fost loc de taină, de rugăciune, unde venea Voievodul Ștefan cel Mare să se închine. Mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pentru că m-a chemat în această ascultare. Toate cele rânduite în această mănăstire să fie spre folosul tuturor, al obștii (...), mulțumesc celor care au venit astăzi, autorităților care au făcut posibil ca această zi să fie plină de bucurie. Prin ceea ce s-a împlinit astăzi, Voievodul Ștefan de atunci, Sf. Ștefan de astăzi, ridică încă o dată steagul biruinței aspra celor care au încercat să-i strice rânduiala”, a spus în cuvântul său starețul Mănăstirii „Sfântul Ilie” și „Sf. Stefan cel Mare” din comuna Șcheia. Ca semn de prețuire, starețul Elisei i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic o icoană cu Sf. Ilie.

Lucrări de restaurare și consolidare

Vă reamintim că la începutul lunii iunie a acestui an, biserica monument a Mănăstirii „Sfântul Ilie” Șcheia, „sora Mănăstirii Voroneț din Gura Humorului”, și-a recăpătat strălucirea după ample lucrări de restaurare, consolidare, restaurare a bisericii, a picturii și catapetesmei etc. Construită de domnitorul Ștefan cel Mare în 1488, în același an în care a fost ridicată și Mănăstirea Voroneț, Biserica Sf. Ilie a trecut printr-un amplu proces de restaurare interioară și exterioară, lucrările realizându-se pe parcursul a circa doi ani și jumătate. Biserica monument a Mănăstirii „Sfântul Ilie” Șcheia a fost consolidată, restaurată și conservată printr-un proiect finanțat din fonduri europene, cu o valoare totală de 3,6 milioane de euro, Primăria Șcheia încheind contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor cu asocierea firmelor SC General Construct SRL și SC Arhitectură Design SRL din Suceava. Arhitectul Constantin Gorcea spunea că „în 1488 Ștefan cel Mare a construit două biserici într-un an. Una din ele este Voronețul, care și-a atins gloria ca fiind cel mai important monument UNESCO din județul nostru, și această biserică, despre care eu cred că va avea un parcurs glorios de acum încolo, ea fiind aproape necunoscută până acum”. Inițiativa pentru începerea acestui proiect a venit de la un fiu al satului Sf. Ilie, Cosmin Păstrăv, care a avut un sprijin consistent din partea Primăriei și Consiliului Local Șcheia în realizarea proiectului.

Inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Mănăstirea „Sfântul Ilie” a fost redeschisă în mai 2022. Redeshiderea Mănăstirii Sfântul Ilie și resfințirea ei se adaugă celor trei aniversări deosebite ale Anului Jubileu în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților: 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, ctitoria lui Bogdan al III-lea Voievod și a lui Ștefăniță Voievod, 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Duminica Tuturor Sfinților” – Părhăuți, ctitoria boierului Gavriil Trotușan, și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca, ctitoria lui Ștefan Tomșa al II-lea.

Scurt istoric

Conform datelor furnizate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Mănăstirea „Sfântul Ilie” a fost zidită între 1 mai și 15 octombrie 1488, fiind „soră” cu Mănăstirea Voroneț, ctitorită de Sfântul Ștefan cel Mare în același an. Ea a fost ridicată pe locul unei mai vechi mănăstiri, din vremea lui Iliaș Vodă (1432–1433, 1435–1442), fiu și succesor la domnia Moldovei al lui Alexandru cel Bun. Spre mijlocul veacului al XVII-lea, Sfântul Mitropolit Varlaam al Moldovei a reparat biserica și a refăcut pictura. În prima parte a secolului al XVIII-lea, aici a viețuit și a fost egumen Sfântul Paisie. Acesta a mers apoi la Râșca și la Sihăstria Putnei, unde a trecut la cele veșnice în 16 decembrie 1784. A fost canonizat în 2016, fiind sărbătorit împreună cu Sfinții Putneni, Mitropolitul Iacob (15 mai) și Cuvioșii Sila și Natan (16 mai). În 1775, Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, iar majoritatea mănăstirilor au fost desființate. Mănăstirea „Sfântul Ilie” a fost închisă la 29 aprilie 1785, chiliile au fost demolate, iar biserica a fost transformată în biserică parohială.