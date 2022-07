Erasmus+

Colegiul „Vasile Lovinescu” din Fălticeni a găzduit, în perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, ultima întâlnire din cadrul Proiectului Erasmus+ „Cultural and natural treasures to be preserved for a sustainable and inclusive Europe”. Programată iniţial în perioada pandemiei, întâlnirea trebuia să se desfăşoare în martie anul acesta, dar a fost reprogramată pentru finalul lunii iunie, la cererea partenerilor, după declanşarea războiului din Ucraina. Echipa de proiect şi conducerea şcolii au dovedit flexibilitate, având în vedere că la Colegiul „Vasile Lovinescu” activităţile didactice au continuat cu instruirea practică pentru elevii de la specializările filierei tehnologice, care s-a încheiat pe 1 iulie 2022.

La întâlnirea de la Fălticeni au participat 7 cadre didactice şi 23 elevi din cinci din cele şase ţări partenere în proiect, dar și elevi şi profesori din şcoala gazdă.

„Oaspeţii au răspuns cu entuziasm provocării de a organiza o activitate de învăţare pe tema conservării patrimoniului natural şi a moştenirii culturale într-o Europă a sustenabilităţii, concept-cheie pentru un viitor durabil al omenirii, chiar dacă contextul internațional actual este mai complicat”, au precizat coordonatorii locali ai proiectului.

În primele zile de activități s-au desfăşurat ateliere de lucru bazate pe activităţi de inter-cunoaştere, altele – axate pe tematica proiectului, un flashmob cu cântece şi dansuri româneşti sau din ţările partenere, o prezentare creativă a şcolii şi a ţării gazdă. După-amiaza, elevii şi profesorii au explorat municipiul Fălticeni.

Mijlocul săptămânii a fost dedicat prezentării preocupărilor elevilor din ţările invitate legate de tema întâlnirii – sustenabilitatea în viața de zi cu zi prin valorificarea patrimoniul natural și cultural propriu. Aceasta a fost urmată de o vizită la Suceava, unde elevii au ascultat o prelegere despre coordonatele dezvoltării durabile în România, au urmărit un program la Planetariul Suceava, s-au întâlnit cu responsabilii şi beneficiarii centrului de ajutor pentru refugiați organizat în cadrul Universităţii, au vizitat Muzeul Satului Bucovinean, păstrător al atâtor neprețuite comori spirituale, și Cetatea de Scaun a Sucevei.

Aplicaţie interactivă privind efectul activităţilor de zi cu zi asupra echilibrului planetei

Vineri, în ultima zi de lucru din proiect, a avut loc prezentarea elevilor din România, urmată de o aplicaţie interactivă privind efectul activităţilor de zi cu zi asupra echilibrului planetei. Ceremonia de acordare a certificatelor de participare pentru profesorii şi elevii implicaţi a continuat la Baza de agrement „Nada Florilor”, în cadrul unei seri culturale.

Au fost realizate şi două aplicaţii practice: una în zona Sucevei (Gura Humorului - Câmpulung Moldovenesc - Rarău) şi una în zona Barajului Bicaz şi a hidrocentralei Stejaru, unde participanții au putut observa cum se produce energia electrică din cea mai folosită sursă regenerabilă – forța apelor curgătoare.

„S-a discutat mult, s-a râs, s-au sărbătorit zile de naștere, s-au pregătit surprize, s-au creat momente amuzante, amintiri, s-au schimbat date de contact. Timp de o săptămână elevii și profesorii din cele cinci ţări au putut afla mai multe date despre România şi au avut ocazia să viziteze o mică parte din ţara noastră. Elevii români au avut ocazia să se implice direct în organizarea unui eveniment cu participare internaţională, iar profesorii lor şi-au adus aminte de munca depusă la acest proiect în cei peste 2 ani, dar și la alte proiecte europene similare, care deschid noi orizonturi în educaţie. Având statut de şcoală europeană, iar experienţele de învăţare şi formare profesională, prin colaborare cu diverse instituţii din ţări europene, sunt deja o tradiţie, Colegiul „Vasile Lovinescu” facilitează atât elevilor, cât şi profesorilor, interacţiunea cu instituţii din străinătate având ca miză îmbunătăţirea schimburilor de idei, cunoştinţe şi valori”, au precizat membrii echipei de proiect.