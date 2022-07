A IV-a ediție a festivalului „Deep in the forest”

Ediția 2022

Circa 3.000 de participanți s-au distrat la unison în cadrul celei de-a IV-a ediții a festivalului „Deep in the forest”, un eveniment ambițios, de sorginte locală, ce crește an de an, organic, din energia, emoția și amintirile intense construite în jurul fiecărei ediții.

URBAN Street Food & Bar, Comoara Bucovinei, Erick’s Agency, alături de o serie de parteneri (Iulius Mall, Assist, Wet, Auto Schunn, Jagermeister, etc) prieteni ai festivalului, au făcut posibilă organizarea, evenimentul întinzându-se anul acesta pe două zile (1 și 2 iulie).

”Creștem de la an la an, iar la această ediție am venit cu două zile de festival, cu activități recreative pe timp de zi și cu distracția asigurată de artiști cunoscuți din zona muzicii electronice, pe timp de seară. Au fost nume pe care le regăsim și pe afișele marilor festivaluri – Untold și Neversea – pe care le-am adus la eveniment. Prima ediție a adunat aproximativ 500 de participanți, iar anul acesta ne-am bucurat de cea mai numeroasă participare. Oamenii au dus vorba mai departe că facem lucruri faine, lucruri pentru ca zona noastră să crească și să aibă parte de un festival bun”, ne-a mărturisit Dan Angheluș, organizator, reprezentant URBAN Street.

Au fost tineri din Iași, Neamț, Botoșani care au vrut să aibă parte de două zile efervescente, animate de recitaluri pline de energie, de muzică în aer liber, la marginea pădurii, tineri care au în comun pasiunea pentru muzica de calitate, dar mai ales pentru distracție și relaxare.

Activități variate pe timp de zi și muzică bună până dimineața

Principalul punct de atracție al evenimentului a fost reprezentat de mixul de artiști propus de organizatori - Christian Lepah, Maryo, Andi, Johnny DaMix, Afgo, No Parachute, Emann, Alin Drăgan, Barbonee și alții.

„În prima zi de festival, Maximilian o oferit un live act foarte bine primit de public. Tot vineri, trupa Versus BAND a avut un moment live scurt cu o puternică amprentă locală. A interpretat Ciocârlia și câteva melodii la țambal, saxofon și voce, o secvență foarte emoționantă din eveniment”, a mai completat Angheluș.

Și cei care au ales să petreacă pe timp de zi câteva ore la „Deep in the forest” au avut parte de activități variate.

Organizatorii au pregătit zone de relaxare, cu hamace, fotolii, standuri cu gustări, standuri cu premii, tocmai pentru a recrea vibe-ul de festival.

„Mi-am dorit treaba asta, ca și pe timpul zilei să avem activități. Unii au venit cu familia, s-au plimbat pe domeniul de la cabana Comoara Bucovinei, Dizzy a venit cu un scaun de frizerie, iar doritorii și-au reîmprospătat look-ul, am avut standuri cu bijuterii, standuri cu produse cosmetice de la Farmona și altele”, a mai specificat Dan Angheluș.

Acesta a mai completat că festivalul s-a desfășurat fără incidente, beneficiind de sprijinul celor de la Poliția Suceava și Gura Humorului, Jandarmeria de la Suceava și Gura Humorului, Postul de Poliție local de la Berchișești.

Tiruri de echipamente duse la marginea pădurii

Una dintre particularitățile speciale ale evenimentului este faptul că acesta are loc, precum îi spune și numele, în natură, în pădure, departe de oraș, o provocare considerabilă pentru organizatori.

O întreagă infrastructură de festival - kilometri de cabluri, tiruri de aparatură, scenă – a fost încărcată în tiruri și mai apoi asamblată la marginea pădurii.

„A fost un efort al nostru, nu avem confortul marilor festivaluri care se întâmplă în oraș și au totul la dispoziție. Dar s-a meritat și sper să creștem acest festival, să fie de notorietate, să ridice întreaga zonă. Eu le mulțumesc participanților pentru prezență, chiar într-una din zile a plouat, dar au rămas alături de noi. Am fost impresionat de ambiția lor de a rămâne și le mulțumesc”, a conchis Angheluș.