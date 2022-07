Razna cu VAR

Am crezut că o iau pe urmele finanțatorului lui CFR Cluj, adică să ajung la spital, când am aflat varianta numitului M. Stoica despre cum ar trebui, mai nou, să stea portarul la penalty! Așa cum înțelesese acest spirit ales ”clarificarea” făcută Legii 14, a penalty-ului, cică portarul ar fi trebuit să aibă ambele picioare pe linia porții... Mai era puțin și ajungeam ca în jocurile copilăriei, ”cine nu mai poate, un picior la spate”. Dar vina e a mea, că știu cât de manipulator e omul și totuși am zis că nu e posibil să inducă lumea deliberat în eroare, la o emisiune unde nu își reprezintă clubul, ci e colaborator plătit. Despre conflictul de interese cui să-i pese, deontologilor de la postul respectiv? În fine, am căutat și descărcat legea aia, iar modificarea relevantă e de fapt o precizare că piciorul care trebuia să fie PE linia porții ar putea de-acum să se afle și deasupra acesteia (s-a făcut și precizarea - inutilă, după părerea mea - că piciorul poate fi inclusiv în spatele liniei!), deci nu neapărat în contact cu aceasta. Cam ca la tehnologia care detectează dacă mingea a depășit linia porții. Astfel, se complică și mai mult misiunea celor din camera VAR, care vor trebui să coboare perpendiculare ca la ofsaid. Și nici măcar nu e așa simplu ca la o minge, a cărei secțiune se proiectează simplu pe sol dacă e aeriană, însă piciorul... ce înseamnă piciorul?! At least part of one foot – asta e exprimarea din engleză. Deci cel puțin o parte a unui picior, cam așa s-ar traduce, dar e ceva care ne bagă în ceață. De exemplu, genunchiul e o parte a piciorului care poate decide un ofsaid, fiindcă în mișcarea naturală de alergare se regăsește secvența în care genunchiul e cel mai avansat, dar cum ar putea asta să se aplice la un portar care plonjează, cum s-ar contorsiona el ca genunchiul să fie deasupra liniei, iar talpa mai avansată?! După ce că au limitat acțiunile portarului cu regula inițială, iar aceștia abia ce au deprins tehnica respectivă, cu talpa în contact cu linia (practic, ca la startul unei curse la atletism, cu împingere pe piciorul din față), acum o ”relaxează” complicând lucrurile aiurea. Unii oameni au mintea prea odihnită.