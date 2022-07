Au grijă de copii neajutorați

Cei mai mulți „părinți de profesie”, asistenți maternali profesioniști care au grijă de sute de copii amărâți, provenind din familii dezorganizate, părăsiți de părinți sau copii orfani din tot județul, se află la Bogdănești (69 de Asistenți Maternali Profesioniști - AMP), Dolhasca (65 de AMP), Baia (62 de AMP), Fălticeni (40 de AMP).

La Serviciul de Asistenţă Maternală Profesionistă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava își desfășoară activitatea 449 de asistenți maternali profesioniști, din care 136 sunt angajați în cadrul Proiectului TEAM-UP. În acest moment, sunt 11 posturi vacante în cadrul Proiectul TEAM-UP. Am aflat de la reprezentanții DGASPC Suceava, că, în județ, 624 de copii beneficiază de măsură de protecție la asistent maternal profesionist. La finalul anului 2021, DGASPC Suceava avea în evidență 402 asistenți maternali profesioniști, cu 588 copii în plasament.

Mulţi dintre copiii care ajung în plasament la asistenţi maternali profesionişti sunt minori neglijaţi în familie, care, de multe ori, trec prin Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă Suceava.

De ce ajung copiii să fie crescuți de asistenți maternali

Reprezentanţii Serviciului de Asistenţă Maternală Profesionistă care monitorizează activitatea asistenţilor maternali din judeţ ne-au spus că „părinții de profesie” au de îndeplinit mai multe obligaţii faţă de copiii din plasament: „trebuie să se ocupe de creşterea, educarea şi îngrijirea minorilor, în vederea unei dezvoltări armonioase, fizice, psihice şi intelectuale a acestora”.

Am aflat de la specialiștii din cadrul DGASPC Suceava că cele mai multe familii care ajung în situaţie de risc și care sunt nevoite să-și dea copilul în plasament la un „părinte de profesie” sunt cele care traversează momente de criză majoră (separarea/divorţul/decesul unui soţ/partener, lipsa/pierderea locului de muncă, apariţia unei boli grave la un membru al familiei, copil sau adult, violenţa domestică etc.). Alţi copii care sunt crescuți de asistenți maternali provin din familii dezorganizate, în care părinţii sunt alcoolici. Sunt şi cazuri de mame care se prezintă cu copilul de mână la DGASPC pentru a solicita instituirea măsurii de plasament pe motiv că vor să plece în străinătate, să-şi caute un loc de muncă şi nu are cine să aibă grijă de copilul lor. Fiecare caz care ajunge în atenţia DGASPC Suceava este analizat, iar mama este consiliată cu privire la riscul separării şi traumele la care supune copilul. În plus, se solicită de la primăriile de domiciliu o anchetă socială şi plan de servicii pentru prevenirea separării copilului de părinţi.

Patru frați, crescuți de un singur „părinte de profesie”

Majoritatea asistenților maternali suceveni sunt atestați pentru a îngriji doi copii, cu vârste cuprinse între 0-18 ani, dintre care unul cu handicap, dar există și câțiva asistenți maternali care au fost atestați pentru a îngriji trei sau patru copii. „Avem cazul unui asistent maternal din comuna Șcheia, care are în îngrijire patru copii, frați, care au ajuns în sistemul de protecție la sfârșitul anului 2015. Minorii respectivi, trei fete și un băiat, cu vârste cuprinse între câteva luni și 7 ani, au fost preluați în regim de urgență, datorită neglijenței părinților. Pe fondul alcoolului și violenței familiale, mama a părăsit domiciliul, copiii rămânând în grija tatălui consumator de alcool. Mama a solicitat sprijinul primăriei pentru preluarea copiilor de către protecția copilului, deoarece nu avea nicio posibilitate de a-i crește în siguranță, însă ține constant legătura cu aceștia. Minorii prezintă o evoluție favorabilă, aceștia fiind bine integrați și îngrijiți în familia asistentului maternal profesioniști și în prezent sunt cu toții elevi”, ne-a spus directorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac.