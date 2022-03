Val de refugiați

Pe măsură ce fenomenul refugiaților din Ucraina ia amploare, zeci de mii de oameni fiind deja pe teritoriul Sucevei, iar alții așteptând în cozi kilometrice la graniță, să fugă din calea războiului, asigurarea spațiilor de cazare pentru toți acești oameni s-ar putea dovedi o mare problemă.

Dacă în prima fază mulți au ajuns pe la casele unor oameni binevoitori, alții în spațiile puse la dispoziție de autorități, iar unii au plecat rapid către alte țări, mulți alții vin din urmă și nu au la cine să meargă. Tocmai de aceea, municipalitatea suceveană a încercat să obțină o serie de locuri de cazare la hoteluri și pensiuni din Suceava, dar fără succes.

„Am căutat să rezervăm și în spațiile de cazare din municipiul Suceava, dar deja toate locurile sunt rezervate de cei din Ucraina. Hotelurile sunt pline”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu, explicându-le consilierilor locali că la un moment dat s-ar putea pune problema să cazeze refugiații în căminele și sălile de sport ale școlilor și liceelor, dar să și cumpere saltele, pături și alte produse necesare găzduirii unui număr mai mare de refugiați.

„Noi am făcut tot ce am putut pentru a-i ajuta, avem și o platformă - Ajutor pentru Ucraina, cu oferte de cazare. Nu am făcut colectă de alimente și apă pentru că este deja suficient acolo în vamă. Avem deja oferte de cazare din toată țara, am reușit să repartizăm deja câteva sute de persoane prin această metodă, suntem în contact permanent, în paralel facem și o inventariere a locurilor existente la unitățile de învățământ, în funcție de cum evoluează lucrurile putem caza oamenii la internate, în sălile de sport. Deocamdată nu facem asta, ar afecta procesul de învățământ, dar dacă se va lua o decizie la nivel guvernamental sau județean trebuie să fim pregătiți să putem caza oamenii acolo”, a precizat șeful municipalității sucevene.

El i-a atenționat pe consilierii locali că ședința extraordinară de îndată, convocată luni, 28 februarie, s-ar putea să fie urmată și de altele, în funcție de necesități, cum ar fi de exemplu achiziționarea de saltele și saci de dormit, pentru a le pune la dispoziția refugiaților, când nu vor mai fi suficiente locuri de cazare în spațiile actuale.