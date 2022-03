Decizie de Consiliu Local

Aleșii locali suceveni s-au întrunit luni, 28 februarie, într-o ședință extraordinară convocată de îndată, pentru a discuta un proiect de hotărâre de rectificare a bugetului local al municipiului, astfel încât să poată fi utilizată suma de 500.000 de lei, de la fondul de rezervă, pentru achiziția de materiale necesare „fraților” din Cernăuți, puternic afectați de războiul din Ucraina.

„După cum știți este o situație dramatică în Ucraina, inclusiv la Cernăuți (n.r. oraș înfrățit cu Suceava). În cursul zilei de vineri am primit o adresă oficială de la Primăria Municipiului Cernăuți, în care ni se solicită să-i sprijinim cu o serie de echipamente și materiale. Am aflat ulterior că această adresă a fost trimisă la toate orașele înfrățite, inclusiv Timișoara. Am luat legătura și ne-am sincronizat cu aceste orașe, în ideea să nu ne suprapunem cu ceea ce cumpărăm noi. Cei de la Timișoara au obținut o sponsorizare de la un agent economic – generatoarele cerute, din care trei au ajuns la Suceava, le avem la Direcția Domeniului Public, iar două sunt pe drum. Nu sunt noi, dar sunt funcționale. În urma consultărilor cu celelalte primării am decis să cumpărăm 150 de saci de dormit, 150 de saltele, 7 corturi de 6x5 metri, 7 corturi de 7x4,8 metri, 10 rezervoare de apă de 5 metri cubi, 12 rezervoare de apă de 10 metri cubi, 70 truse de prim ajutor. În baza ofertelor găsite de cei de la Achiziții Publice am estimat că ne încadrăm în aproximativ 500.000 de lei. De aceea propun să luăm această sumă din fondul de rezervă, să cumpărăm materialele”, a spus primarul Ion Lungu, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre.

El a precizat că mai multe primării din țară l-au contactat, dornice să ajute, atât cu materiale pentru Ucraina, cât și cu spații de cazare pentru refugiați.

„Mai multe primării din țară m-au contactat – Timișoara, București, Arad, Bacău, Hunedoara, Brașov – încearcă să ne facă cap de pod către Ucraina, în ideea că suntem înfrățiți cu orașul Cernăuți și avem posibilitatea să ducem mai rapid aceste bunuri. Din păcate lucrurile nu sunt simple deloc, este foarte greu să ajungi astăzi în Ucraina.

O variantă pe care am discutat-o a fost să vină cei de la Cernăuți să le ia din Vama Siret, dar mașini mari nu mai au deloc, au fost rechiziționate, nu mai au motorină, este o situație dramatică.

În măsura în care aprobați achiziționarea acestor bunuri, facem rapid achizițiile, formăm convoiul și sperăm ca în câteva zile să le putem trimite la Cernăuți”, a adăugat Ion Lungu, care speră să găsească o variantă de trimitere a convoiului prin Inspectoratul General de Situații de Urgență, pentru a fi protejat în zonele de război.

Rectificarea bugetară a fost aprobată în unanimitate, cu 22 de voturi pentru, banii de la fondul de rezervă, 500.000 lei, fiind mutați la capitolul „Protecție civilă și protecție contra incendiilor”, pentru achiziția și donarea echipamentelor necesare locuitorilor din orașul – înfrățit, Cernăuți.