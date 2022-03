Bilanț, în județ

După încheierea primului semestru al acestui an şcolar 2021-2022,4.679 de elevi din județ, adică 5,7%, au rămas corigenţi la unul sau mai multe obiecte.Astfel că primul semestru al acestui an şcolar nu s-a încheiat tocmai bine pentru câteva mii de elevi din judeţ.

Unbilanț întocmit de Inspectoratul Şcolar Județean (IȘJ) Suceava cu privire la situația încheierii mediilor în semestrul I al anului școlar 2021-2022 arată că 2.799 de elevi au rămas corigenţi la un obiect: învățământ primar: 150 de elevi, gimnazial: 1.371 de elevi, liceal zi – teoretic şi vocaţional: 1.278 de elevi.

De asemenea, 1.106 elevi suceveni figurează la rubrica „corigenți” la două obiecte: învățământ primar: 127 de elevi, gimnazial: 573 de elevi, liceal zi – teoretic şi vocaţional: 406 elevi.

Potrivit statisticilor realizate de Inspectoratul Şcolar Județean Suceava, în semestrul I au fost înregistrați 774 de elevi corigenţi la 3 sau mai multe obiecte: 118 elevi din învățământul primar, 494 de elevi din învățământul gimnazial și 162 de elevi din învățământul liceal zi – teoretic şi vocaţional.

Tot pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2021-2022, au rămas cu situația școlară neîncheiată 1.540 de elevi (1,88%): învățământ primar: 301 elevi, gimnazial: 661 elevi, liceal zi – teoretic şi vocaţional: 578 elevi.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IȘJ Suceava, prof. Ioan Cezar Anuței, promovabilitatea pe cicluri de învăţământ (primar, gimnazial, liceal zi - teoretic şi vocational), pe semestrul I 2021-2022, arată astfel: dintr-un total de 82.091 de elevi (34.348 de elevi din învățământ primar, 27.977 de elevi din învățământul gimnazial, 19.766 de elevi din învățământul liceal zi – teoretic şi vocațional), au promovat primul semestru 75.872 de elevi (92,42%), din care: 33.652 de elevi (97,97%) din învățământul primar, 24.878 de elevi (88,92%) din învățământul gimnazial, 17.342 de elevi (87,73%) din învățământul liceal zi – teoretic şi vocaţional.

Conform Edupedu.ro, semestrul I al acestui an școlar s-a desfășurat cu prezență fizică în majoritatea școlilor, perioadele de școală online fiind scurte și punctuale, în clasele/școlile în care cursurile cu prezență fizică s-au suspendat din cauza cazurilor de Covid-19. În semestrul I mediile nu s-au mai putut încheia pe baza a doar două note, ci a numărului de note prevăzut ca într-un an școlar normal. În plus, elevii au dat teze, după doi ani în care lucrările nu s-au mai susținut – cu mențiunea că numărul acestor lucrări scrise semestriale a fost redus la liceu și la clasa a VIII-a cu o teză.