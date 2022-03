Fără compasiune

Valul de refugiați care continuă să curgă spre România, în special prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, are și fețe mai puțin cunoscute. Mita, mai exact, un element aproape indispensabil când vine vorba de crize de acest fel. Spre lauda lor, autoritățile din România s-au comportat exemplar și au permis refugiaților să pătrundă în țară fără a mai cere lucruri deosebite. În schimb, partea ucraineană s-a comportat execrabil, iar în multe cazuri a acceptat ca oamenii să părăsească țara vecină doar în schimbul unor sume de bani. Am și fost în partea cealaltă a frontierei în cursul zilei de joi, prima zi a invaziei. Vă pot spune că am văzut oameni disperați. Femei care și-au cărat copiii în brațe preț de 10 kilometri. Oameni în scaune cu rotile. Toți doreau să se pună la adăpost de război și sunt de înțeles. E o jale dusă la extrem, iar în partea ucraineană totul s-a transformat, din păcate, într-o chestie mercantilă. Iar numărul celor care fugeau de război a fost tot mai mare, de la o zi la alta. Mai mulți oameni mi-au spus că ucrainenii din vamă percepeau sume de bani pentru a le da drumul oamenilor să intre în punctul de trecere a frontierei din Porubnoe, echivalentul PTF Siret. Sumele diferă, de la 50 de euro pentru un document care nu este în regulă, și trece de 500 de euro, mai nou de 1.000 de euro, pentru un bărbat apt de armată care nu vrea să se înroleze. Se vehiculează că mașinile de zeci de mii de euro, Porsche sau Tesla, plătesc chiar și câte 5.000 de euro pentru a fi escortate de mașini ale poliției și pentru a fi băgate în față la Porubnoe, pentru a trece mai rapid granița. O problemă reală a refugiaților a fost transformată de ucraineni într-o afacere murdară. Ucrainenii sunt cei care nu au înțeles că trebuie să își ajute oamenii în suferință. Mă rog, au înțeles că pot doar câștiga bani frumoși la negru. E o atitudine care îi discreditează și arată că nu au compasiune nici măcar pentru semenii lor. Iar cei care ofereau sume mari de bani aveau pe post de antemergător mașini de poliție cu girofarurile pornite. Mașinile erau aduse direct până în punctul de trecere a frontierei, iar de acolo erau preluate și direcționate în mod preferențial pentru a putea părăsi Ucraina. Cam așa s-au derulat lucrurile dincolo de graniță, inclusiv până luni dimineață.