Act adiţional

Municipalitatea suceveană a obţinut economii de aproape 2,2 milioane de lei la realizarea viitoarei zone de agrement de pe malul râului Suceava, prin semnarea de către primarul Ion Lungu a unui act adiţional la contractul iniţial, marţi dimineaţă, la Ministerul Dezvoltării.

Mai exact, prin Actul adiţional la contractul "Revitalizare spaţiu public urban în Municipiul Suceava" (zona de Agrement râu Suceava), prin care cofinanţarea din partea primăriei este de numai 2%, Primăria Suceava are de plătit mai puţin cu 2.183.000 lei.

Prezent la Bucureşti, primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat:

“Am trecut în revistă şi celelalte proiecte pe POR, cu ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, precum şi cele de la CNI, în mod special Sala Polivalentă.

De asemenea, am participat şi la Asociaţia Municipiilor din România, unde a fost invitat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, cu care am discutat despre exerciţiul financiar european viitor 2021-2027.

În plus, am mai avut întâlniri la Ministerul de Finanţe, Ministerul Mediului, Ministerul Comunicaţiilor, Direcţia de Stat pentru Culte, unde am discutat probleme curente ale municipalităţii. O serie de probleme au fost rezolvate la faţa locului, altele vor fi rezolvate în perioada următoare”.

Contractul de execuţie al viitoarei zone de agrement de pe malul râului Suceava este în valoare de 16.264.015,87 de lei, fiind semnat cu asocierea SC General Construct - SC Art Peisaj SRL.

Noua zonă de agrement urmează să fie amenajată pe malul dinspre Centru al râului Suceava, de o parte şi de alta a podului.

Zona din partea stângă (cum se vine dinspre Centru) va fi cu caracter sportiv, cu spaţii amenajate pentru practicarea de activităţi sportive, în vreme ce zona din dreapta va fi dedicată activităţilor de relaxare şi odihnă în aer liber, dar şi pentru participarea la activităţi culturale, în capăt fiind propusă o platformă pentru evenimente.

Zona de agrement va fi dotată cu sistem automat de irigaţii, iluminat public, bănci, coşuri de gunoi şi WI-FI gratuit.