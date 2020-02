Cazul Atalanta

Meciurile de duminică au mers cam pe aceeași linie a săptămânii Altfel, ca la școală. FCSB s-a blocat cu Clinceni, adică în fața unei echipe de la sat, un fel de urmașă a Concordiei din Chiajna. Urmează meciul adevărului, FCSB-Dinamo, doar că acest adevăr nu va certifica echipa mai bună, ci aia mai slabă. Asta dacă nu cumva se vor bălăci ambele în submediocritatea unui egal. Și Bayern s-a împotmolit cu Leipzig, dar măcar aici era vorba de un veritabil derby de clasament. Și în Italia am avut parte de un derby, unul de tradiție. Inter-Milan s-a terminat 4-2, după 0-2 la pauză. Astfel, clasamentul se strânge în Serie A, cu Inter și Juve la egalitate de puncte, iar Lazio la -1. Frumos, nimic de zis, însă atenția mi-a fost atrasă de echipa de pe locul 4, poziție care duce și ea direct în Liga Campionilor. Chiar dacă la mare distanță de podium, Atalanta este deocamdată fericita deținătoare a biletului la ”masa bogaților”. Acolo unde ea încă este prezentă în acest sezon, căci peste fix o săptămână va juca în optimi cu Valencia și... cine știe?! Mai țineți minte că a început cu 3 înfrângeri? Și totuși acum e acolo, ne vestește primăvara. M-a frapat numărul de goluri, cel mai mare din Serie A: 61 de goluri în 23 de etape, cu 17 peste Juve! Am comparat cu La Liga, care este de asemenea la borna 23: tot 17 peste Real, 6 peste Barcelona! Interesant e că nu există un golgheter dominant, cel de anul trecut, Duvan Zapata, fiind al treilea din echipă, cu 8 goluri. Primii sunt Ilicic și Muriel, cu 14 și respectiv 12. Aceste cifre sunt mult sub Ronaldo și foarte mult în spatele lui Immobile, ceea ce arată coeziunea ofensivă a echipei antrenate de italianul Gasperini. Precizarea naționalității este necesară pentru că Atalanta ne mai oferă o ciudățenie statistică: din cele 70 de goluri înscrise până acum în acest sezon, Serie A + LC, niciunul n-a fost înscris de un italian! Iar șansele ca Atalanta să devină prima echipă italiană fără gol italian într-un campionat întreg sunt certe: singurii jucători de câmp ”macaronari” sunt niște tineri care abia prind minute!