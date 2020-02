Cu repetiţie

Poliţiştii au continuat cercetările privind infracţiunile comise de un bărbat de 28 de ani, din Marginea, care fiind cercetat sub control judiciar, s-a urcat la volan băut şi fără permis, a acroşat un autoturism parcat, după care a fugit de la faţa locului. După reţinerea primită pentru o perioadă de 24 de ore în arestul IPJ, bărbatul a ajuns în faţa judecătorilor cu propunere de arest la domiciliu, însă aceştia au luat decizia cercetării în continuare a acestuia sub control judiciar.

Întregul periplu al bărbatului a avut loc duminică după-amiază, poliţiştii fiind sesizaţi în jurul orei 17.30 despre producerea unei tamponări în comuna Marginea, soldate doar cu pagube materiale. La faţa locului au identificat un autoturism parcat avariat, proprietarul acestuia dându-le poliţiştilor o plăcuţă cu numărul de înmatriculare al maşinii dispărute. Investigaţiile au stabilit că autoturismul implicat în tamponare a fost condus de un localnic de 28 de ani, care a fost identificat la domiciliu şi care a recunoscut fapta comisă. Întrucât mirosea a alcool, el a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma interogării bazelor de date, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul de 28 de ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto şi se află sub control judiciar până la data de 16 martie 2020, pentru săvârşirea unor infracţiuni tot la regimul rutier. Pe baza unei ordonanţe de reţinere, bărbatul a ajuns pentru 24 de ore în arestul poliţiei, iar propunerea procurorilor privind cercetarea în continuare a acestuia în arest la domiciliu a fost respinsă în cursul zilei de marţi la Judecătoria Rădăuţi, unde magistraţii au decis continuarea cercetărilor într-un nou dosar, sub măsura controlului judiciar. El va fi astfel cercetat în continuare în cadrul unui dosar penal deschis pe numele său, pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.