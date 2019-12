Sărbătoare

Trei copii, Emma Blumenfeld, Oren Golda şi Marc Schorr, au aprins, duminică, prima lumânare de Hanuca, prin care evreii din toată lumea marchează începutul Sărbătorii Luminii. Prima zi a sărbătorii ce semnifică victoria binelui asupra răului, sărbătoarea luminii şi a libertăţii a coincis în acest an cu aniversarea a 30 de ani de la prăbuşirea dictaturii comuniste şi victoria Revoluţiei din 1989, moment marcat de preşedintele Comunităţii Evreilor din Suceava, prof. Sorin Golda.

De asemenea, acesta a prezentat succint semnificaţia şi istoria sărbătorii Hanuca, prin care se aminteşte an de an miracolul întâmplat acum peste 2200 de ani în Ierusalimul aflat sub dominaţia dinastiei seleucide (greceşti) din Siria, când evreilor li s-a interzis să studieze Tora şi le-a fost pângărit Altarul din Templu. Ei l-au eliberat, l-au repurificat şi au aprins menora, lumină care era menţinută aprinsă în fiecare noapte, simbol al creaţiei şi cunoaşterii. Se spune că în candele era ulei de măsline pentru a menţine flacără pentru o zi, însă focul a rămas aprins timp de opt nopţi. Acest eveniment a inspirat înţelepţii evrei să proclame o sărbătoare de opt zile, în care seară de seară se aprinde câte încă o lumânare, până la opt, având ca scop să reamintească minunea.

Prof. Sorin Golda a spus că, de-a lungul vremurilor, „mulţi au vrut să stingă lumina” şi n-au reuşit pentru că „pe lângă lumânarea fizică, mai este una, greu de stins – sufletul omului, pe care nu-l poate stinge nici un dictator”.

După cuvântul preşedintelui comunităţii, oficiantul religios Daniel Blumenfeld a rostit o binecuvântare, iar cei trei copii, Emma, Marc şi Oren, au aprins fiecare câte o lumânare din sfeşnicele speciale pentru această sărbătoare, hanuchia, şi au primit darul tradiţional, banii de Hanuca - Hanukageld.

Masa de sărbătoare, la care au luat parte membrii comunităţii şi oaspeţii lor, a inclus nelipsitele gogoşi pregătite în ulei, în amintirea uleiului din Templu care a ars opt zile, fructe şi prăjituri.