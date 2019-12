Pericol public

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din comuna Frătăuţii Noi, a ajuns în arestul poliţiei judeţene, duminică după-amiază, la aproape o săptămână după ce ar fi fost implicat într-un eveniment rutier, la volanul unei autoutilitare, deşi nu deţine permis de conducere şi era băut.

Povestea din acest caz începe pe 16 decembrie. Luni seară, în jurul orei 20.30, poliţiştii de la Secţia Rurală Gălăneşti au fost sesizaţi prin 112 despre faptul că pe raza comunei Frătăuţii Noi o maşină a ieşit în decor, cu avarii, iar şoferul este băut.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului, pe drumul comunal din Frătăuţii Noi, au găsit un Mercedes Benz Sprinter în şanţ, cu avarii în partea din faţă. Lângă maşină a fost găsit un bărbat, identificat ulterior în persoana lui Viorel Bodnariu, în vârstă de 48 de ani, din Frătăuţii Noi. Deşi a fost găsit lângă maşină, acesta a negat că el a fost la volan şi a venit cu tot felul de poveşti. El a indicat mai multe persoane, cu diferite domicilii, despre care a declarat că au condus maşina. Bărbatul de 48 de ani a fost pus de poliţişti să sufle în etilotest în acea seară, rezultând concentraţia de 0,89 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Ancheta poliţiştilor de la Gălăneşti s-a întins pe durata mai multor zile, fiind eliminate pe rând variantele ca altcineva să fi fost la volan. Poliţiştii au găsit inclusiv martori care au confirmat cine s-a aflat la volan. Între timp, au venit şi rezultatele probelor de sânge. Acestea au indicat că Viorel Bodnariu avea o alcoolemie în sânge de aproape 2 la mie.

Duminică, după completarea probatoriului, poliţiştii de la Secţia Rurală Gălăneşti l-au pus sub acuzare pe bărbatul de 49 de ani pentru comiterea infracţiunilor de conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. El a fost introdus în arestul poliţiei judeţene, în baza ordonanţei de reţinere pentru 24 de ore. Ieri, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a dispus ca bărbatul să fie cercetat în continuare în libertate, sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi teritoriul ţării.