Reacţie

Fostul consilier judeţean Ioan Corjuc a fost ridicat, duminică, de un echipaj de poliţie şi dus la secţie, apoi la Unitatea de Primiri Urgenţe, la psihiatrie, înapoi la UPU şi într-un final lăsat în stradă, la sensul giratoriu de la Iulius Mall, după ce a sunat la 112 ca să reclame aglomeraţia în trafic, în zona comercială a municipiului Suceava. Ioan Corjuc a relatat că duminică, la orele prânzului, mergea cu maşina spre ferma sa, situată după fosta Termica. La fel ca în fiecare weekend, pe Calea Unirii şi spre Iulius Mall se circula bară la bară, distanţa centru – mall parcurgându-se în 45-60 de minute. „După al doilea sens giratoriu spre mall am vrut să merg spre fermă. Veneau maşini din sens opus, pe stânga şi pe dreapta erau maşini parcate, nu se putea trece, totul era blocat. Am sunat la 112 şi le-am spus să facă ceva, că o să ajungă şoferii să se bată ca chiorii şi mi-au zis că nu-i de competenţa lor. Atunci i-am întrebat, dacă aş veni cu tractorul şi m-aş urca pe câteva maşini sau aş veni cu o canistră de benzină şi aş da foc, atunci ar fi de competenţa lor să intervină? În circa 10 minute a venit un echipaj cu patru poliţişti şi m-au invitat să-i însoţesc la secţia de poliţie din Burdujeni pentru că ceea ce am făcut eu este, conform legii, ameninţare teroristă”, a povestit Ioan Corjuc.

Ioan Corjuc a primit de la poliţişti o „excursie” de peste trei ore între poliţie, UPU şi Psihiatrie

La secţie, a continuat fostul consilier, i-au cerut să scoată tot ce are prin buzunare, au constatat că nu are nici un fel de obiecte periculoase şi i-au cerut să spună ce îl nemulţumeşte. „Le-am explicat despre ce este vorba şi mi-au spus că am nevoie de un consult psihiatric. Au chemat Salvarea, m-au dus la Unitatea de Primiri Urgenţe, m-a consultat un medic de gardă, care a precizat că nu este specialist în psihiatrie. Atunci am mers tot cu Salvarea la Secţia Psihiatrie din Burdujeni, unde nu era medic de gardă şi m-au adus înapoi la UPU. De aici, m-au dus cu maşina până la primul sens giratoriu şi m-au rugat politicos să cobor. I-am rugat şi eu să-mi dea amendă, să-mi facă dosar penal, dar n-au spus nimic. Le-am cerut să mă ducă până la maşina mea, de unde m-au luat, dar au spus că ei nu stau o oră în trafic, ca să mă ducă până acolo”, a spus Corjuc. Timpul pe care l-a petrecut cu poliţiştii duminică a fost de peste trei ore, de la ora 14.07 până după ora 17.00.

Ioan Corjuc a mai afirmat că reacţia poliţiştilor a fost una firească pentru că legea aşa prevede şi îşi asumă răspunderea pentru gestul său, indiferent de consecinţe. Nemulţumirea lui se îndreaptă către administraţia locală, care se rezumă la a constata traficul infernal din oraş, mai ales în zona comercială, fără să ia măsuri pentru reglementare. Fostul consilier local a spus că există o cale de acces alternativă, aşa numitul „Drum al hoţilor”, care cu o investiţie minimă ar putea fi amenajat astfel încât să poată fi ocolită zona mall-ului, măcar de maşinile firmelor care au sediul în acel perimetru.