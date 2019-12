Accident groaznic

Un bărbat în vârstă de 39 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat pe contrasens cu autoturismul cu care se deplasa pe varianta ocolitoare 2 a Sucevei, lovind cu o violență extremă un autotren cu remorcă încărcat cu deșeuri feroase. Tragedia s-a produs ieri, în jurul orei 11.20.

Din cercetările poliției rezultă că Niculae Moroșan, din Stroiești, bărbatul care a decedat, aflat la volanul unui autoturism Skoda, având direcția de deplasare dinspre Moara spre Zidul Morții, a pierdut controlul asupra volanului după o curbă, mașina intrând pe contrasens, de unde venea vehiculul greu aflat în urcare.

Șoferul autoturismului nu a avut nici o șansă de supraviețuire. La fața locului nu au fost identificate urme de frânare.

Șoferul vehiculului greu a relatat cum s-a consumat nenorocirea din fața sa:

„Autoturismul a intrat în fața mea, pe contrasens, am văzut cum vine spre mine, am zis că se redresează, dar nimic... am apucat să iau puțin stânga, dar mai mult nu am avut ce face, în momentul impactului eram aproape oprit. Nu sunt nici urme de frânare, din curbă l-am văzut că era pe contrasens, mă gândesc poate i s-o fi făcut rău, poate o fi adormit, cine știe. Avea și viteză”, a relatat Virgil Raț, în vârstă de 58 de ani, din Dumbrăveni.

Echipajul de descarcerare al pompierilor militari ajuns la fața locului l-a găsit pe bărbatului de 39 de ani proiectat în afara mașinii, fără semne vitale. Personalul medical a constatat ulterior decesul.

La fața locului a ajuns și un echipaj al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transporturilor Rutiere (ISCTR) Suceava, în vederea efectuării de verificări cu privire la autoutilitara implicată în accident.

Șoferul vehiculului greu a fost verificat cu etilotetsul, rezultând alcoolemie 0.

Polițiștii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă, în cadrul căruia vor continua cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a petrecut nenorocirea.