Seara adevăratelor valori

Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a, va avea loc vineri, 13 decembrie, începând cu ora 18:30, la Prestige Ballroom Suceava. Sute de suceveni sunt aşteptaţi la acest eveniment, în cadrul căruia sunt premiate performanţa, altruismul, implicarea comunitară, păstrarea şi promovarea specificului naţional etc. Evenimentul de vineri va fi transmis în direct de Bucovina TV şi pe www.monitorulsv.ro.

Cei 10 premianţi suceveni, a căror existenţă poartă amprenta profesionalismului şi a solidarităţii sociale, sunt desemnaţi de „Monitorul de Suceava”, iar poveştile lor sunt prezentate în cadrul unor reportaje video, proiectate pe ecrane montate în sala în care se desfăşoară manifestarea. Între proiecţiile video au loc momente artistice şi licitaţii. În cadrul acestora din urmă se vând obiecte ce ne-au fost donate, toţi banii strânşi urmând a fi direcţionaţi într-un scop caritabil.

Fiecare premiant din cadrul galei primeşte o cupă, o diplomă şi un premiu în valoare de 1.000 de lei. După proiecţia celor 10 reportaje video, publicul votează persoana sau cazul preferat. Se decernează astfel premiul publicului, care, de asemenea, este recompensat cu suma de 1.000 de lei. Evenimentul este organizat de „Monitorul de Suceava”, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Suceava şi Prestige Ballroom Suceava.

10 profesioniști

Gala „Top 10 Suceveni”, ediția a VII-a, care s-a desfășurat anul trecut, pe 7 decembrie, la Conacul Domnesc din Șcheia, a fost un eveniment caritabil, de înaltă ținută, emoționant, care a lăsat amintiri frumoase în sufletele sutelor de participanți. Publicul a aplaudat 10 oameni a căror trecere prin lume nu este la întâmplare, lasă urme, oameni care influenţează în bine viaţa celor din jur, fie direct, fie prin puterea exemplului. Profesionişti din toate domeniile au aplaudat alţi profesionişti pentru ceea ce fac. Evenimentul a fost prezentat de redactorul-şef al cotidianului "Monitorul de Suceava", Tiberiu Avram, şi de poetul Constantin Moldovan, totodată şi primar al comunei Mănăstirea Humorului.

După filmul-retrospectivă despre ediţia din anul precedent, în faţa publicului au fost prezentaţi, rând pe rând, cei pe care echipa ziarului „Monitorul de Suceava” a ales să-i premieze. Primii au fost Luca Ciubotaru, un tânăr care duce România mai departe, pentru care nemulţumirea trebuie să se transforme în acţiune, şi nu în resemnare, şi Vasile Oşean, unul dintre temerarii de pe malurile Şomuzului care a reuşit minunea de a traversa Atlanticul, împreună cu partenerii de cursă, şi şi-a propus să adune 500.000 de lei pentru un centru socio-medical de la Adunaţii-Copăceni, în judeţul Giurgiu, ceea ce s-a şi întâmplat.

A urmat apoi primul moment artistic al serii, oferit de Ansamblul Etnofolcloric „Plăieşii” din Republica Moldova.

Al doilea set de filme a cuprins două reportaje despre Bermas, singura supravieţuitoare dintre cele peste 120 de fabrici de bere din România, şi despre Horaţiu Silviu Ilea, un tânăr originar din Câmpulung Moldovenesc, considerat unul dintre cei mai buni etnologi din România, expertiza sa fiind solicitată atât în ţară, cât şi în străinătate.

Participanţii la Gală au fost încântaţi să-i asculte din nou pe membrii Ansamblului Etnofolcloric „Plăieşii” din Republica Moldova, care au impresionat prin repertoriul ales, prin voce şi carismă.

În cel de-al treilea set de reportaje realizate de redactorii „Monitorului de Suceava”, publicul a aflat povestea lui Edward Mihai Pădurariu, un împătimit al “luptei” de pe tabla cu 64 de pătrăţele, cel mai bine cotat adolescent sucevean din peisajul şahului românesc, şi povestea lui Ştefan Rusu, cel mai titrat luptător român din toate timpurile, unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a avut România vreodată, cu performanţe comparabile cu ale unor legende ca Nadia Comăneci sau Ivan Patzaichin. De asemenea, reportajele prezentate de organizatorii Galei în cel de-al patrulea set de filmuleţe au impresionat auditoriul. A fost vorba de familia Daniel şi Adriana Pentiuc, care a adoptat trei fetiţe abandonate, două dintre ele surori care se aflau pe lista copiilor greu adoptabili, familie care mai are o fetiţă, Ioana, în vârstă de 13 ani, şi două fete majore, în vârstă de 24 de ani. Apreciat şi aplaudat de public a fost şi stareţul Mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic, prezentat într-un amplu reportaj video, omul care a redeschis drumurile spre Putna, poate cel mai important loc al spiritualităţii româneşti, revenind din anul 2018 pe harta feroviară a României.

Ultima serie de filme prezentate în Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia 2018, i-au avut în prim plan pe dr. Anatolii Buzdugan, un român din Basarabia, întemeietorul neurochirurgiei la Suceava, doctor care a venit aici acum 19 ani, pe teren gol, cu intenţia de a înfiinţa o secţie de neurochirurgie, şi pe îndrăgita artistă Sofia Vicoveanca, care şi-a închinat întreaga viaţă muzicii populare. Anul acesta, Sofia Vicoveanca a împlinit 60 de ani de când, aşa cum îi place să spună, slujeşte cântecul popular.

Anul trecut s-au strâns în cadrul Galei 54.800 de lei

După ce au fost cunoscuţi toţi cei 10 oameni premiaţi de „Monitorul de Suceava” cu o diplomă, un trofeu şi suma de 1.000 de lei fiecare, toţi cei prezenţi în sală au fost invitaţi să desemneze prin vot către cine va merge Premiul Publicului. Cel mai mare număr de voturi a fost obţinut de filmul „Întemeietorul neurochirurgiei la Suceava: dr. Anatolii Buzdugan”. Astfel, dr. Anatolii Buzdugan a plecat acasă cu două trofee. Publicul a mai primit în dar, spre finalul Galei „Top 10 Suceveni”, un „buchet” de melodii populare şi colinde interpretate de artista Laura Olteanu.

Oaspeţii Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VII-a, s-au dovedit şi de această dată foarte generoşi, empatizând cu povestea lui Valentin Rusu, un tânăr din Câmpulung Moldovenesc, care în mai puţin de un an şi-a pierdut ambii părinţi. Prin vânzare de bilete, donaţii şi prin sumele oferite la licitaţii de oameni cărora le pasă de semenii lor, la cea de-a VII-a ediţie a Galei „Top 10 Suceveni” s-au strâns 54.800 de lei, bani care au fost depuşi într-un cont din care Valentin primeşte lunar o bursă care să-i ajungă până la finalizarea studiilor. Valentin a absolvit anul acesta Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc şi este acum student la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din Cluj.

Gala „Top 10 Suceveni”, eveniment exclusiv caritabil

Gala „Top 10 Suceveni” este un eveniment care s-a impus în arealul sucevean prin valorile promovate, prin modelele care se încearcă a se impune într-o societate în care nonvalorile sunt mediatizate cu tot mai multă insistenţă, este un eveniment care mobilizează, an de an, tot mai mulţi oameni, dornici să schimbe, încetul cu încetul, ierarhiile societăţii în care trăim. Dincolo de fast şi rafinament, dincolo de momentele artistice prezentate în cadrul galei, de cei 10 eroi ai judeţului nostru, din fiecare an, evenimentul Gala „Top 10 Suceveni” este unul exclusiv caritabil. Banii strânşi în urma vânzării de invitaţii, a donaţilor şi a licitaţiilor făcute în cadrul manifestării au ajuns în fiecare an la un caz social. Au fost ajutaţi tineri care fac performanţă, dar care au o situaţie financiară deficitară, şi nu numai.

Obiectele scoase la licitaţie în scop caritabil, prezentate în ediţia de mâine

În ediţia de mâine a cotidianului „Monitorul de Suceava” vă vom informa care sunt obiectele ce vor fi scoase la licitaţie în scop umanitar la Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VIII-a. La fel ca în anii anteriori, zeci de obiecte au fost donate de oameni generoşi pentru Gala „Top 10 Suceveni”, obiecte care au ajuns, în urma licitaţiilor, în posesia altor oameni cu suflet, care, în acest fel, au dorit să sprijine cazul social prezentat în cadrul evenimentului. Mai multe persoane au dorit să doneze şi în acest an obiecte pentru licitaţiile ce vor fi organizate în cadrul galei de vineri, 13 decembrie, de la Prestige Ballroom Suceava, oameni cărora organizatorii le mulţumesc şi le sunt recunoscători. Banii strânşi în urma vânzării de invitaţii, a donaţilor şi a licitaţiilor făcute în cadrul manifestării vor ajunge la un caz umanitar.