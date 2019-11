Perioada 14 – 20 noiembrie

Începând din 15 noiembrie, sucevenii sunt aşteptaţi să deguste renumitele specialităţi pe bază de cafea marca Starbucks

Cel mai mare lanţ de cafenele din lume, Starbucks, va fi prezent la parterul Iulius Mall, cu o locaţie de 210 mp. „Ne bucurăm să ajungem la Suceava chiar în timp pentru sărbătorile de iarnă. Astfel, sucevenii vor putea degusta băuturile de sezon în atmosfera festivă Starbucks. Prin această nouă cafenea facem un pas înainte în dezvoltarea reţelei noastre în zona Moldovei. Cu această nouă locaţie, numărul total al cafenelelor Starbucks în România ajunge la 48”, a declarat Karol Żuradzki, director regional pentru România, Bulgaria şi Serbia.

Începând din 15 noiembrie, sucevenii sunt aşteptaţi să deguste renumitele specialităţi pe bază de cafea marca Starbucks, în combinaţii absolut delicioase, dar şi cu aromele sezonului. Amenajarea noii cafenele păstrează conceptul care l-a făcut popular în lume, cu un design gândit pentru confortul fiecărui client, care să încurajeze socializarea. De asemenea, noua locaţie îşi va întâmpina clienţii cu o echipă amabilă, care le va servi cafeaua perfectă din boabe atent selecţionate şi proaspăt măcinate.

Iubitorii de cafea pot alege dintre cele mai apreciate sortimente de specialităţi Starbucks – Caramel Macchiato, Caffé Latte, Cappuccino, gama de băuturi reci Frappuccino™, dar şi ceaiuri aromate şi ciocolată caldă, alături de o varietate de prăjituri şi produse de patiserie. Mai mult decât atât, cei care nu au timp să se bucure de experienţa din locaţiile Starbucks îşi pot savura cafeaua preferată „take away”. Conceptul „Adu-ţi propriul termos” presupune ca orice client Starbucks să vină, oricând, cu tumbler-ul propriu şi va primi 1 leu reducere la orice cafea achiziţionată. Astfel, clienţii contribuie la protejarea mediului, prin limitarea consumului de hârtie şi consumă cafeaua Starbucks din cana sau termosul preferat.

Proiectul de educaţie muzeală cu tema Atestarea documentară a Cetăţii de Scaun a Sucevei

Muzeul Bucovinei organizează la Cetatea de Scaun a Sucevei proiectul de educaţie muzeală cu tema Atestarea documentară a Cetăţii de Scaun a Sucevei. Prin proiectul educaţional, elevii pot cunoaşte începutul scrierii cu caractere chirilice. Slava veche a devenit în perioada medievală limbă de redactare a textelor bisericeşti, ca dialect slav cult, ca limbă liturgică şi de cancelarie, pentru acte diplomatice, manuscrise, cărţi, inscripţii pe veşminte, în picturi bisericeşti, legende sigilare.

Scopul proiectului: cunoaşterea noţiunilor cu privire la caracterele chirilice din primul act de atestare documentară a Cetăţii de Scaun, introducerea în atmosfera medievală, astfel încât elevii vor fi scriitori ai cancelariei (grămătici, logofeţi), încercând traducerea şi descifrarea documentului, având ocazia învăţării scrierii în chirilică şi a instrumentelor de scris din acea vreme. Activitatea se desfăşoară pentru clasele de elevi (VII, respectiv IX-XI), organizate pe bază de programare la numărul de telefon: 0784 275 644 sau la Casa Custodelui.

Joi, 14 noiembrie

Forumul Judeţean „Inclusiv eu!”

Consiliul Judeţean Suceava şi Asociaţia Help and Advice organizează joi, 14 noiembrie 2019, începând cu ora 12:00, în Sala Doina din cadrul Continental Hotel Suceava, Forumul Judeţean „Inclusiv eu!”. Discuţiile vor avea ca punct de interes problematica respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, a Legislaţiei din România (Legea 448/2006 actualizată în 2016) şi a realităţilor româneşti.

CT Project – Sculpting Sounds/Sunete sculptate

Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) aduce pe scena Universităţii din Suceava un concert al celor de la CT Project – Sculpting Sounds (Sunete sculptate): Cári Tibor – pian, claviatură; Szabó J. Attila – violoncel, Erőss László - video design.

Spectacolul este programat pentru joi, 14 noiembrie, de la ora 19.00, la Auditoriumul ”Joseph Schmidt”.

Preţul unui bilet este de 20 de lei sau 10 lei pentru studenţi, elevi şi pensionari. Biletele se pot achiziţiona şi online de pe http://www.ccs-sv.ro.Biletele cu reducere se pot procura doar de la sediul CCS, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina).

CT Project – Sculpting Sounds este un proiect muzical electro-acustic care îmbină diferite stiluri muzicale, de la clasic la electronic, cu instrumente acustice, respectiv electronice.

Vineri, 15 noiembrie

Trupa Zdob şi Zdub va concerta vineri, la Suceava

Trupa Zdob şi Zdub va concerta vineri, 15 noiembrie, începând cu ora 19:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Artiştii se află într-un turneu naţional intitulat „Bestiarium”. Biletele costă 120, 90 sau 70 de lei, în funcţie de aşezarea în sală, şi pot fi cumpărate de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava sau de pe entertix.ro, myticket.ro. Informaţii suplimentare la telefon: 0230 523 718.

Expoziţia Simpozionului de pictură „Bucovina - Leagăn de poveste”, ediţia I

La Galeria de Artă „Ion Irimescu” din Suceava se deschide vineri, 15 noiembrie 2019, la ora 15.00, expoziţia Simpozionului de pictură „Bucovina - Leagăn de poveste”, ediţia I. Simpozionul, care a fost un prilej de întâlnire şi de dialog spiritual între artişti din generaţii şi zone geografice diferite şi de socializare şi promovare a creaţiilor plastice şi a valorilor culturii bucovinene, s-a desfăşurat în perioada 5-14 iulie 2019, la Pensiunea „Casa Poveste” din Câmpulung Moldovenesc.

Recital de pian cu Francisca Lorelei Ráncz

Vineri, 15 noiembrie, de la ora 19.00, în Auditoriumul ”Joseph Schmidt” al Universităţii din Suceava va avea loc un recital de pian al artistei Francisca Lorelei Ráncz.

În program: J.S. Bach - Preludiu & Fuga în do WTK I; L. van Beethoven - Sonata Op.57 No.23 în fa "Appassionata"; C. Debussy - Preludiu din suita Pour le piano; C. Debussy - Jardins sous la pluie; S. Rachmaninov - Moment muzical No.4 in mi.

Preţul unui bilet este de 10 lei, iar accesul pentru studenţi, elevi şi pensionari este gratuit, pe bază de invitaţie, care se poate procura de la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Suceava, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina).

Biletele se pot achiziţiona şi online de pe http://www.ccs-sv.ro.

Duminică, 17 noiembrie

Aventura micilor piraţi, la Shopping City Suceava

Copiii adoră să descopere comori! O petrecere a piraţilor este momentul ideal pentru a aduna toată lumea la distracţie, duminică, 17 noiembrie, la Shopping City Suceava. Animatorii profesionişti MicaMia deghizaţi în piraţi, cu un arsenal bogat tematic de activităţi, vin la Shopping City Suceava, duminică, să aducă pe buzele copiilor multe zâmbete. Pe corabia distracţiei este loc pentru toată lumea! Iată cum se vor distra copiii: pictură pe faţă, modelare de baloane, pinata cufăr, accesorii tematice, jocuri tematice şi dansuri. Toţi copiii vor fi înarmaţi cu săbii şi coifuri (din baloane modelabile) şi îşi vor alcătui câte un nume care va fi pus pe insigna de pirat şi prinsă în piept. Vor fi făcute hărţi şi ghicitori care trebuie să îi ducă pe copii înspre comoară.

Luni, 18 noiembrie

Lansarea volumului „Moartea mea, dragostea mea” - Poeme de tabără de Dan T. Gurtesch, la Biblioteca Bucovinei

La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” va avea loc luni, 18 noiembrie, la ora 12:00, în Sala de Artă „Elena Greculesi”, lansarea volumului „Moartea mea, dragostea mea” - Poeme de tabără de Dan T. Gurtesch. Prezintă: Cezar Straton, Neculai Roşca, Sandrinio Neagu. Moderator: Gabriel Cărăbuş. Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” şi Editura „Iuni Smart” Vicovu de Jos.