Prin pădurea de cuvinte

Performanţe.1. Patru bărbaţi stau de vorbă la o sticlă de vin. Se ajunge inevitabil la performanţele sexuale ale fiecăruia. Primul: Eu fac sex cu nevastă-mea o dată pe lună. Al doilea: Eu de două ori pe lună. Al treilea: Eu o dată pe săptămână. Al patrulea: Eu de două-trei ori pe săptămână. Primul către al patrulea: Da' tu nici n-ai nevastă! Al patrulea: Aaah, păi nu despre a ta era vorba? 2. Două lucruri sunt foarte greu de realizat. 1. Să pui ideile tale în capul altuia. 2. Să pui banii altuia în buzunarul tău. Cel care reuşeşte primul lucru se numeşte profesor! Cel care reuşeşte al doilea se numeşte businessman! Cel care le reuşeşte pe amândouă se numeşte soţie ! Cel care nu reuşeşte nici una, nici alta se numeşte soţ! Popor. “Poporul este acea parte dintr-un stat care nu ştie ce vrea.” (Hegel); “Popou”: acea parte dintr-o femeie care ştie întotdeauna ce vrea (n.a.). Pozitiv. Azi am avut o zi cu totul neagră, negativă: mi-au furat maşina, mi-au golit apartamentul, dar şi contul bancar. Mă bucur, măcar, că am și eu un rezultat pozitiv pentru astăzi: testul HIV. Poziţie. 1. Îmi place poziţia 69. Dar ştiţi de ce? Mă scuteşte să ascult banalităţi. 2. Cine a inventat celebra “poziţie 69”? Probabil că un cuplu în care fiecărui membru îi displăcea profund chipul celuilalt. Poziţii. 1. Poziţia misionarului (clasică, ştim, dar eficientă) era singura poziţie sexuală acceptată de Biserică în Evul Mediu. Orice abatere de la aceasta (cum ar fi femeia deasupra, pe la spate sau altele) era considerată nenaturală şi aspru pedepsită, ca păcat. Femeile care îndrăzneau să stea deasupra bărbatului în timpul actului sexual primeau trei ani de penitenţă (rugăciuni, autoflagelare etc.). Sexul oral era pedepsit cu trei ani de post, rugăciune şi pedepsire corporală, în timp ce sexul anal şi poziţia pe la spate erau considerate cele mai păcătoase. Unii preoţi, consideraţi moderni şi îndrăzneţi în gândire, au propus un clasament al gradului de păcat comis, în funcţie de poziţie, de la 1 la 5, prima poziţie fiind cea mai puţin păcătoasă, iar cea de-a cincea reprezentând un păcat oribil: 1. Misionarul, 2. Linguriţa, 3. Pe scaun, 4. În picioare şi 5. Pe la spate (denumit în latină, a tergo). (Unica.ro) 2. „Am încercat câteva varietăţi diferite de sex. Poziţia convenţională mă face să mă simt claustrofobă, iar celelalte îmi dau cârcei la gât sau îmi blochează mandibula.” (Tallulah Bankhead) . Prefăcută. 1. "Ziua mănâncă colaci/ Şi noaptea umblă după draci." 2. Deşi a fost şi a rămas până azi un sex-simbol şi chiar după ce a avut trei soţi şi mulţi amanţi, Marilyn Monroe i-a mărturist unui prieten – cu puţin timp înaintea morţii ei misterioase – că nu a avut niciodată orgasm! Ce trist, extrem de trist: femeia visată, dorită, jinduită de generaţii succesive de bărbaţi nu a cunoscut niciodată plăcerea, fiorul, extazul hărăzit de Divinitate până şi ultimei, celei mai simple femei...Primăvară. Vreau să fac cu tine ceea ce face primăvara cu cireşii. (Pablo Neruda). Probe. 1. Nu-i chiar imposibil să găseşti femeia visurilor tale. Mai greu e s-o ascunzi de soţie! 2. Intră un domn într-un sex-shop pentru a-şi procura o păpuşă gonflabilă. Vânzătorul întreabă: – Vă dau una simplă sau cu intelect? – Cu intelect. A două zi se întoarce omul la magazin. – Schimbaţi-o, vă rog, cu una simplă. – Dar ce nu vă convine la asta? – Nu am reuşit să o conving. 3. Un test infailibil al iubirii necondiţionate: încui nevasta şi câinele în portbagajul maşinii. După două ore, descui portbagajul şi vezi cine se bucură (şi te pupă, te linge, mă rog) că te vede, te revede.

Protecţie. 1. Vârsta nu vă protejează împotriva necazurilor iubirii. Dar iubirea vă apără într-o oarecare măsură de necazurile vârstei. (Jeanne Moreau). 2. Prima apărătoare pentru testicule a fost folosită în 1874, la un joc de cricket. Prima cască de protecţie obligatorie a fost introdusă în anul 1943. Bărbaţilor le-a trebuit 69 (!?) de ani pentru a realiza că şi capul este important! 3. Cum poţi recicla 365 de prezervative folosite? Le topeşti şi faci din ele o anvelopă, pe care o poţi numi „Good Year” (...Made to feel good!). 4. Într-o întreprindere de producţie: "Stimate lucrătoare, dacă purtaţi halate lungi și largi, feriţi-vă de organele în mișcare ale utilajelor. Dacă purtaţi halate scurte și strâmte, feriţi-vă de organele în mișcare ale mecanicilor de întreţinere". 5. „Nu am noroc la femei. Am fost odată la o întâlnire şi am întrebat-o pe tipă dacă a adus cu ea ceva metode de protecţie. Mi-a pus un cuţit la gât.” (Scott Roeben). Protejat. Ne uităm la poze deşucheate, bem tot scotch-ul, dar rămânem îmbrăcaţi. Ăsta e... sexul protejat.