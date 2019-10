Concluzii

Specialiştii au finalizat raportul medico-legal în cazul lui Ioan Csapai, bărbatul pus la pământ şi gazat în parcul central din Vatra Dornei de către o echipă de jandarmi. Potrivit datelor preliminare, raportul confirmă că între decesul bărbatului şi intervenţia jandarmilor există legături de cauzalitate.

Ioan Marocico, avocatul familiei Csapai, a confirmat că raportul medico-legal a fost înaintat procurorului de caz de la Parchetul Militar Iaşi.

„Din punct de vedere al apărării, raportul este unul favorabil. Unele părţi au formulat obiecţiuni şi au solicitat lămuriri suplimentare Serviciului de Medicină Legală Suceava, iar după ce acestea vor fi formulate se va trece la etapa următoare a anchetei. Nu este exclus să fie audiate şi alte persoane, dar cert este că suntem în linie dreaptă spre finalizarea anchetei”, a declarat avocatul Ioan Marocico.

Intervenţia jandarmilor care s-a soldat cu decesul lui Ioan Csapai a avut loc în după-amiaza zilei de vineri, 19 iulie a.c., în zona Parcului Municipal Vatra Dornei, cu ocazia Festivalului de Folclor pentru Copii și Tineret.

Totul a plecat de la o reclamaţie a unui tată, care le-a spus oamenilor legii că un bărbat i-ar fi pipăit fiica indecent de mai multe ori. Echipajul de jandarmi aflat în zonă l-a identificat ca suspect pe Ioan Csapai, iar încercarea de a-l încătuşa s-a transformat într-un fiasco total, care a fost filmat de o persoană aflată în parc. De altfel, aceste imagini vor constitui un element important în ancheta pe care o derulează Parchetul Militar Iaşi.

Pe imagini se poate observa cum suspectul este la pământ, iar peste el sunt doi jandarmi. În jurul celor trei se învârtea o femeie jandarm, care la un moment dat scoate spray-ul lacrimogen pe care îl avea în dotare şi de la 10-15 centimetri pulverizează un jet spre faţa suspectului.

Potrivit normelor în vigoare, folosirea spray-ului lacrimogen este admisă doar când jandarmul este atacat, ceea ce nu este valabil în cazul de faţă, şi nu de la o distanţă mai mică de 1,5 metri de suspect.

Bărbatul imobilizat intră în stop cardio-respirator, iar la faţa locului este chemat de urgenţă un echipaj medical, dar în final Ioan Csapai a murit.

Care este stadiul dosarului penal

Până în prezent, procurorii Parchetului Militar Iaşi au pus-o sub acuzare pe Ana Maria Florescu, femeia-jandarm, pentru două fapte penale. Mai exact, Ana Maria Florescu este cercetată pentru purtare abuzivă şi abuz în serviciu. În plus, începând cu data de 1 august, femeia-jandarm a fost plasată sub control judiciar de către procurorul militar care coordonează ancheta.

Mai mult, ea a folosit în timpul acţiunii un alt spray, din dotarea personală, şi nu cel din dotarea Jandarmeriei Române. Referitor la acest aspect, procurorii militari au transmis şi un comunicat de presă.

„S-a dispus expertiză la IML Iaşi şi s-au primit rezultatele la obiectivele dispuse. La acest moment din rezultatele expertizei rezultă că spray-ul lacrimogen care nu era în dotare folosit la data de 19.07.2019 de cadrul militar jandarm conţine o substanţă identică cu cea din spray-ul lacrimogen din dotarea militarilor jandarmi din cadrul IJJ Suceava - Detaşamentul 4 de Jandarmi Vatra Dornei", se arată într-un comunicat al procurilor militari.

Spray-ul a fost înlocuit de Ana Maria Florescu la indicaţia expresă a şefului Detaşamentului de Jandarmi Vatra Dornei, colonelul Bogdan Cruceanu. Din acest motiv, avocatul Ioan Marocico a depus o plângere la Parchetul Militar Iaşi prin care a solicitat să se demareze cercetări faţă de Bogdan Cruceanu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de favorizarea făptuitorului şi sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri.

„În calitate de comandant al Detaşamentului de Jandarmi Vatra Dornei, i-a ordonat în mod direct predarea spray-ului din dotare, sub pretextul că acela este spray-ul folosit de către ea pentru imobilizarea victimei, deşi cunoştea adevărul cu privire la spray-ul folosit. Poziţia pe care au avut-o cei doi, respectiv Bogdan Cruceanu Bogdan şi Ana Maria Florescu, este una menită să inducă în eroare organele de urmărire penală”, se arată în plângerea depusă la Parchetul Militar Iaşi.