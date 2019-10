Muzică modernă, cu instrumente clasice

Sucevenii sunt invitaţi joi, 24 octombrie, de la ora 18.00, la „Un altfel de concert”, în sala Teatrului „Matei Vişniec”.

Primul concert al minifilarmonicii înfiinţate de Primăria Suceava împreună cu Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” îmbină muzica actualei generaţii şi magia instrumentelor clasice, după cum a apreciat profesorul Johannes Raimund Onesciuc.

Programul concertului de joi, 24 octombrie 2019:

Game of Thrones (coloana sonoră a serialului cu acelaşi nume), Firework (Kate Perry), Can't help falling in love (Elvis Presley), Shut up and dance (Walk on the moon), Perfect (Ed Sheeran), Rolling in the deep (Adele), Titanium (David Guetta), Thriller (Michael Jackson), All about that bass (Meghan Trainor), Thinking out loud (Ed Sheeran), Smoke on the water (Deep Purple), Radioactive (Imagine Dragons), Strong (coloana sonoră din Cinderella), Can't stop the feeling (Justin Timberlake), See you again (coloana sonoră din Fast and Furios), Sweet child o' mine (Guns N' Roses).

Recent, primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunţat că promisiunea înfiinţării minifilarmonicii municipalităţii s-a împlinit, odată cu dotarea acesteia cu un pian profesional, marca YAMAHA, cu coadă, care se află de la începutul lunii în sediul Teatrului „Matei Vişniec”.

Ideea realizării unei mini-filarmonici a municipalităţii a venit ca urmare a participării edilului sucevean la spectacolele din cadrul concursului „Lira de Aur”, organizat de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, la care finanţator principal este Primăria Suceava.