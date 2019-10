Când am mai încheiat noi un tur de campionat la peste 25 de grade Celsius? Desigur, nu este (doar) vina încălzirii globale. Sistemul cu play-off și play-out ne-a adus în situația asta, dar măcar acea formulare, ”campioană de toamnă”, are acoperire deplină. Adevărat însă că nu mai are aceeași greutate, e un banal reper de parcurs. Chiar campioana en titre se află în această postură, adjudecată în urma meciului direct cu U Craiova din etapa a 13-a. O victorie a oltenilor ar fi inversat locurile, însă echipa lui Pițurcă este deocamdată departe de nivelul necesar pentru a reuși acest lucru, mai ales în deplasare. Și nici nu i-a prins pe clujeni într-un moment nefavorabil, de exemplu după o deplasare europeană, cum a făcut Viitorul. Aceasta din urmă, deși a lăsat două puncte la Clinceni, se situează pe un aparent surprinzător loc secund, la numai două puncte lider. Spun aparent fiindcă Hagi, în ciuda apucăturilor sale de tătuc, când dă lecții presei despre cum să fie pozitivă, are mereu alți soldăței de la Academie cu care să umple găurile din echipă, provenite din transferurile de la finalul fiecărui sezon. Bine că găurile nu sunt în buget, alea erau mai greu de umplut. Viitorul se mai drege și cu investiții minore în jucători ieftini, dar foarte utili, un exemplu fiind Rivaldinho. Podiumul este urmat de un alt podium, adică echipele care completează play-off-ul în acest moment: Gaz Metan – într-un recul vizibil după un început senzațional, iar la două puncte în spate FC Botoșani și Astra. Și abia după cei de la Iași, care își ling rănile după acel neprevăzut 0-3 din derby-ul Moldovei, le aflăm pe FCSB și Dinamo, surori de clasament, primele cu golaveraj negativ! Căci da, amândouă au -3, iar dacă ar fi să comparăm mere cu pere, atunci putem spune că e o premieră absolută la finalul unui tur de campionat. Următoarea e Sepsi, cu golaveraj pozitiv și doar două înfrângeri, ca și liderul CFR, însă cu 70% egaluri. În fine, dintre Chindia și Hermannstadt se va alege ocupanta locului de baraj, în timp ce ilfovenii din Clinceni și Voluntari par a o lua pe urmele Chiajnei. Ceea ce n-ar fi rău deloc.