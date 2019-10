Insolite, inedite... (3). Palat

Prin pădurea de cuvinte

Maşini.Un sfert din suprafaţa oraşului Los Angeles este destinat folosirii de către automobilişti: autostrăzi, parcări etc.; Voracitate. Insectele consumă în fiecare zi circa 10% din rezervele de hrană ale lumii; abia acum încep să îi înţeleg pe cei care consideră insectele o delicatesă culinară. Crăpelniţă. Memorial Day, sărbătoare americană celebrată în fiecare an în ultima zi a lunii mai, este ziua în care în lume se consumă cea mai mare cantitate de carne de vită. În 2001, au fost preparate peste 27 de milioane de kilograme de carne de vită. Temperaturi. Cea mai mare variaţie de temperatură din toate timpurile se înregistrează la Verhoiansk, în Siberia, unde iarna sunt – 68 de grade celsius, iar vara se ating + 37 de grade; Digestie. Unui şarpe cu clopoţei îi trebuiesc 17 zile pentru a digera un şoarece; mie nu mi-au ajuns încă 29 de ani pentru a digera ”gogoşile” politicienilor băş(t)inaşi…Purici. Femela de purice poate suge, în fiecare zi, de 15 ori mai mult sânge decât propria greutate; Money. Dacă Silicon Valley din California, Statele Unite, şi-ar declara independenţa, ar fi pe locul cinci în lume ca putere economică. Brain. Cea mai mare colecţie de creiere umane puse “la murat” – 8.000 de bucăţi – se află la spitalul psihiatric Runwell din Essex, Marea Britanie; HIV. În fiecare oră 2 tineri americani sunt infectaţi cu HIV; Aglomeraţie. Țara cu cea mai mare densitate a populaţiei este Malta: 1.213 locuitori pe km 2; Aer. Aerul presurizat dintr-un Boeing 747 adaugă o tonă la greutatea avionului; zicala ”uşor ca aerul” devine astfel una îndoielnică. Ford. În anul 1916, 55% dintre maşinile aflate în lume erau Ford T; Danger. În fiecare an, 11.000 de americani se accidentează în timp ce încearcă poziţii sexuale bizare; Concorde. Când zbura, avionul Concorde avea nevoie de 14 ore de întreţinere pentru fiecare oră petrecută în aer; Expresso. Italienii consumă în două zile tot atâta cafea cât consumă britanicii într-un an; Uituci. În medie, în fiecare taxi londonez sunt uitate şase telefoane mobile în fiecare an; Celule. Un adult pierde zilnic peste 50 de milioane de celule de piele moarte. În patru ani, o persoană pierde cât echivalentul greutăţii sale; Balegă. În 1903, în Londra, caii “produceau” zilnic circa 2.000 de tone de balegă. Șopârle. În lume există aproape 3.800 de specii de şopârle. Numai două dintre ele sunt veninoase. Cai. Sexul unui cal se poate stabili după dantură. Masculii au 40 de dinţi, iar femelele numai 36. De unde se vede că expresia ”a căuta calul de dar în dinţi” are oarece temei. Hărnicie. Pe parcursul unei zile o albină vizitează o mulţime de flori. Numărul acestora poate atinge 1.500 de exemplare. Gâf. Pe una din culmile Apusenilor, la Horea, se află un loc special dedicat iubirii. Se numeşte ”Dâmbul lui Gâf” şi este considerat a fi un ”rai al îndrăgostiţilor”, fiindcă multe cupluri ce făceau acolo un popas după ce urcau pe dâmb se iubeau cu foc după urcuşul greu. Gâfâiau atât de la efort, cât şi de la focul dragostei, locul fiind mirific ca peisaj. Tradiţia continuă şi azi, locul fiind amenajat ca popas turistic, pentru toţi cei care simt nevoia unei întâlniri... neconvenţionale. Știrea aceasta ar putea alina, parţial, tristeţea îndrăgostitului Mihai Eminescu, cel care se lamenta, într-una din nemuritoarele sale ”Scrisori”: mai e în lumea asta vreun loc pentru iubit....!? Ruptură. Ruptura de penis este mai întâlnită decât ţi-ai putea imagina. Potrivit unui studiu realizat în 2002, peste 1.300 de cazuri de fracturi de penis sunt menţionate în literatura medicală din 1935 încoace. Dr. Rajveer Purohit, director la Mount Sinai Hospital din New York, a explicat pentru CNN că ţesutul erectil este înconjurat de încă un de ţesut special, de o membrană numită tunica albuginea. Scopul acesteia este să căptuşească penisul, pentru a-l menţine în forma şi poziţia corespunzătoare. Purohit a explicat că atunci când asupra tunicii albuginea se aplică prea multă presiune, aceasta se fisurează. Palat. Palatul Parlamentului – ori Casa Poporului - este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafaţă din lume, cea mai scumpă clădire administrativă din lume şi cea mai grea clădire din lume. Cu o suprafaţă desfăşurată de 330.000 m2 se află pe locul 2 în lume la capitolul “Clădiri Administrative” (după clădirea Pentagonului), iar din punct de vedere al volumului, cu cei 2.550.000 m3 ai săi, pe locul 3 în lume, după clădirea de asamblare a rachetelor spaţiale de la Cape Canaveral din Florida şi după piramida lui Quetzalcoatl din Mexic. Nu-i nimic rău în asta, în postarea mea, de azi. Dar în acei tulburi ani 1990... toţi acuzau grandioasa, exagerata investiţie ceauşistă – poate pe drept cuvânt, atunci, în acei tulburi ani de după 1990 – drept o ruşine, o paranoia ceauşistă dusă la absurd, exagerată... şi poate ”democraţii” de azi --- PSD-işti, PNL-işti, etc... or fi avut dreptate, la acea vreme (tulburii ani 1990). Era prea mare casa... dar acum, între timp, văd că locuiesc în ea, cu voluptate... o folosesc...li se pare că li se cuvine... Ba chiar o promovează – mă refer la Casa Poporului – ca un soi de emblemă, de performanţă a României... Vina e doar a noastră, a simplilor alegători, că i-am votat în/pe echipă. Și ceea ce mă doare, ca un simplu alegător, e dreptul la ”migraţie politică individuală”... E o palmă dată votantului, electorului: eu am votat o listă de partid, nu un nume! De ce pleci tu la subsuoară cu votul meu!? Că eu nu ţi l-am dat ţie... Popescule, Ionescule.