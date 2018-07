Performanţă

Clubul Sportiv ACS Invictus Moldoviţa merită toate felicitările după ce Bianca Elena Mirăuţă Spânu şi Bogdan Doliuc (Duo Invictus Moldoviţa), doi sportivi ai acestui club, au devenit vicecampioni mondiali la Dance World Cup Canada, competiţiecare s-a desfăşurat,în perioada 1-8 iulie, la Montreal. Prezenţa sportivilor din Moldoviţa la această prestigioasă competiţie a fost posibilă după ce Clubul Sportiv ACS Invictus Moldoviţa a reprezentat cu succes Bucovina la Bucharest Dance Festival, competiţie internaţională care s-a desfăşurat la finele anului trecut, în perioada 17-19 noiembrie, la Bucureşti, unde au avut loc calificările pentru Canada.

La acea vreme, Clubul Sportiv ACS Invictus s-a prezentat cu şapte echipe, din care patru s-au calificat la campionatul mondial din Canada, Dance World Cup Canada, prin trei locuri I şi un loc II. La Disciplina Acro Dance, categoria Senior duo/trio/quartet, sucevenii au obţinut Locul I prin sportivii Bianca Elena Mirăuţă Spânu şi Bogdan Doliuc, cei care acum se întorc din Canada cu medalia de argint. În spatele acestor performanţe deosebite stă un om cu totul special, Emanuela Alina Mititel, preşedintele fondator al Asociaţiei Club Sportiv Invictus Moldoviţa, antrenor şi coregraf în cadrul clubului la diferite discipline, care face totul din dorinţa de a promova performanţa sportivă pentru toate categoriile de vârstă şi de a oferi posibilitatea tuturor de a practica un sport şi a-şi pune în evidenţă calităţile sportive.

Antrenoarea Emanuela Alina Mititel i-a felicitat pe sportivii suceveni care au reprezentat cu atâta determinare România la această competiţie, la care s-au calificat sportivi din toată lumea, şi a subliniat încă o dată că munca, talentul, dăruirea şi perseverenţa şi-au spus cuvântul, sportivii dând dovadă de un potenţial fabulos.

„Mândră de voi, campionii mei!”

„Mândră de voi, campionii mei!” a fost prima postare pe Facebook a antrenoarei Emanuela Alina Mititel, text care a însoţit o fotografie în care apar vicecampionii mondiali ţinând în mâini steagul României. „În Canada, am scris primele litere din istoria Clubului Sportiv Invictus Moldoviţa, deoarece este o premieră pentru noi o astfel de competiţie. Eu sunt mândră că am reuşit să pun în evidenţă faptul că şi în mediul rural, începând de la zero din toate punctele de vedere şi fără condiţii optime de antrenament sau suficient sprijin, se pot realiza lucruri măreţe şi importante pentru speranţa unui viitor aşa cum ni-l dorim, în care educaţia, munca şi perseverenţa au un cuvânt cu greutate pentru societatea noastră”, ne-a spus Emanuela Alina Mititel.

Ea îşi doreşte foarte mult ca evoluţia acestui club să fie una pozitivă şi are speranţe că în acest proiect, început cu ceva timp în urmă, i se vor alătura şi alţi antrenori pasionaţi şi dedicaţi sportului, care doresc să îl promoveze, având totală încredere că prin muncă totul este posibil, chiar şi în mediul rural. Rezultatele vorbesc de la sine. Mereu se vorbeşte despre sportivii de la Moldoviţa la campionate naţionale şi internaţionale de majorete tradiţionale şi cheerleading. Felicitări Bianca Elena Mirăuţă Spânu şi Bogdan Doliuc pentru performanţa voastră, felicitări Clubului Sportiv ACS Invictus Moldoviţa!