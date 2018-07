Sărăcie

Singurul tomograf al Spitalului Municipal Vatra Dornei, donat de Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava încă din anul 2015, nu a fost pus nici până acum în funcţiune pentru că unitatea medicală nu a dispus decât cu ţârâita de fondurile necesare pentru amenajarea spaţiului şi pentru autorizarea din partea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN). Managerul spitalului, Valentin Stan, a declarat, ieri, că are speranţe ca cel mai târziu în două luni computerul tomograf să fie pus în funcţiune. Valentin Stan a afirmat că amenajarea spaţiului a trebuit să fie făcută în două etape, pe măsură ce au existat fonduri, după care s-a trecut la pregătirea documentaţiei pentru autorizare CNCAN, care va fi transmisă în cursul acestei săptămâni.

Tot acum vor fi trimise şi documentele pentru avizarea punerii în funcţiune a mamografului, primit de asemenea de la spitalul din Suceava.

Întârzierea dării în folosinţă a celor două echipamente a permis, însă, unicului radiolog al Spitalului Municipal să obţină competenţe atât pentru computer tomograf, cât şi pentru mamograf.

„Pentru mamograf am amenajat spaţiul, computerul tomograf este pe poziţie, sperăm ca într-o lună, maxim două, să avem şi avizul de la CNCAN”, a afirmat managerul Valentin Stan.

Acesta a mai spus că, în ceea ce priveşte gradul de acoperire cu medici, spitalul nu mai are deficit semnificativ. „Ne mai trebuie un radiolog, un medic ATI şi un chirurg”, a declarat managerul. Pentru ATI conducerea spitalului poartă discuţii cu un medic rezident şi cu un medic din Republica Moldova care are depusă solicitarea de echivalare a studiilor la Ministerul Sănătăţii. De asemenea, la chirurgie şi obstetrică-ginecologie unitatea medicală dorneană are medici rezidenţi, pe care îi aşteaptă să se prezinte la post după finalizarea studiilor. Pentru ortopedie a recrutat un medic specialist din Târgu Mureş, care în data de 17 iulie a.c. urmează să susţină examen pe post, după ce a lucrat circa 1 an cu contract de prestări servicii.