Final de liceu

Miercuri, 13 iunie, a avut loc apelul solemn al absolvenților promoției 2018 din Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

Apelul de seară este un moment din programul zilnic al elevilor de colegiu militar și se execută numeric pe subunități de către elevii gradați. La terminarea numărătorii, aceștia raportează elevului plutonier adjutant efectivul prezent și absent. După apel elevii trec la activitățile din programul de seară.

Anul acesta, gradul de elev plutonier adjutant îl deține elevul Andrei Alexandru Pușcașu, care a menționat:„Încă din prima clipă când au fost puse aceste grade pe epoleții mei am realizat că viața mea de elev militar se va schimba. Pot să afirm faptul că ultimul apel, din postura de elev plutonier adjutant, este un vis frumos devenit realitate. Cred că atât pentru mine, cât și pentru colegii mei, acest moment declanșează emoții puternice. Au trecut patru ani de zile care ne-au demonstrat că liceul militar înseamă nu numai o instituție de învățământ, înseamnă o familie alături de care am crescut și am trăit cea mai frumoasă perioadă din viața noastră”.

Absolvenții ștefaniști pășesc dincolo de pragul adolescenței și lasă în urmă amintiri și prietenii de neuitat.A mai trecut un an în care visurile adolescenţei au prins contur şi o nouă generaţie este pregătită să înfrunte viaţa.Ceremonialul ultimului apel de seară a reunit alături de elevii claselor a XII-a părinți, rude, prieteni și absolvenți din promoțiile anterioare.

"Timp de 4 ani, cei 110 absolvenți au obținut rezultate remarcabile la concursurile și olimpiadele școlare, contribuind astfel la asigurarea prestigiului colegiului. Au trecut patru ani ca patru clipe, iar acesta a fost ultimul apel de seară din viața de liceeni militari a promoției ce poartă numele <Centenarul Marii Uniri>", au menționat reprezentanții unității.