Anchetă

Jaf din casa cântăreţei de muzică populară Nicoleta Cojocaru, principalul suspect fiind chiar soţul femeii, Radu Sarafim, cu care aceasta se află în proces de divorţ. În urma unei plângeri, poliţiştii au demarat o anchetă pentru a stabili cum a avut loc spargerea şi cine se face vinovat de comiterea ei. Femeia îl acuză pe soţ că i-a furat autoturismul Nissan Qashqai, în valoare de 10.000 de euro, iar din casă i-a sustras bani, bijuterii şi scule muzicale, în valoare de circa 18.000 de euro.

Suspectul a pătruns în locuinţă pe un geam de la baie

Nicoleta Cojocaru locuieşte într-o casă din comuna Şcheia, împreună cu fiul său, după ce soţul a părăsit locuinţa în urma unei hotărâri din cadrul procesului de divorţ. Intrarea prin efracţie în locuinţa femeii s-a produs în timpul după-amiezii de miercuri, în timp ce cântăreaţa se afla la serbarea de sfârşit de an a copilului, de la şcoală.

”Am venit de la serbarea de sfârşit de an a fiului meu, Narcis, iar când am deschis poarta am văzut că lipseşte, înainte de toate, maşina Nissan. După care, intrând în casă, boxele, staţia cu care cânt la nuntă, microfonul, tot ce ţine de aparatura unei formaţii care cântă la nuntă, erau dispărute. Când m-am dus în birou am constatat că îmi lipseau bani din birou. Urcând la etaj am intrat în baie şi am observat că de fapt de acolo a pornit totul. S-a urcat pe geamul de la baie, mi l-a spart, mi-a luat aurul din baie şi după aia a coborât în casă şi a luat toate celelalte lucruri. Eu fiind la şcoală am primit un mesaj pe telefon şi am văzut că s-a întrerupt curentul la mine acasă, pentru că am alarmă montată şi sunt anunţată dacă apare ceva”, a povestit Nicoleta Cojocaru.

După ce a constatat ce se întâmplase, femeia a sunat urgent la 112, la faţa locului ajungând echipele de criminalişti, care au luat probe din întreaga casă. Cercetările au arătat că suspectul intrase în locuinţă după ce forţase un geam de la baia amplasată la etajul casei, de unde apoi a pătruns şi în celelalte camere ale locuinţei. În urma discuţiilor cu vecinii, care au observat ce s-a întâmplat, principalul suspect pare a fi chiar soţul acestea. ”A fost văzut de către vecinii mei, care l-au văzut pe fostul meu soţ, Sarafim Radu, cum a venit cu maşina lui, VW Sharan, de culoare roşie”, a declarat păgubita.

După scandaluri repetate în casă, un proces de divorţ început în toamna anului trecut

În urma scandalurilor repetate din familie, în urma cărora femeia îl acuză pe soţul ei de violenţă domestică, în toamna anului trecut a început procesul de divorţ al celor doi. La începutul lunii martie a acestui an, pe numele lui Radu Sarafim, Judecătoria Suceava a emis un ordin de protecţie pe o durată de 3 luni, conform căruia acesta a fost evacuat din locuinţă şi i s-a interzis să se apropie de soţie şi copil, la mai puţin de 100 de metri. Acest ordin de protecţia a încetat de drept trei luni mai târziu, Nicoleta Cojocaru povestind: „Am avut ordin de protecţie din cauza faptelor pe care le-a comis în ceea ce mă priveşte, având parte de ameninţări cu moartea şi multe altele. La data de 9 iunie a expirat ordinul de protecţie, după care pe 10 iunie el a venit cu un echipaj de poliţie, cerând să-i dau lucrurile personale, fără a spune că vrea să intre în casă. I le-am adus aici la poartă, în prezenţa domnilor de la poliţie. Între timp el mi-a spus că vrea şi maşina Nissan pe care am cumpărat-o împreună, iar poliţistul i-a explicat că nu o poate lua, fiind un bun comun care se va împărţi în cadrul partajului din procesul de divorţ, în aceeaşi situaţie fiind şi sculele muzicale. După trei zile, el a venit însă şi a luat lucrurile pe care le-a cerut atunci.”

Nicoleta Cojocaru a depus o plângere pentru comiterea infracţiunii de furt, care este acum instrumentată pe poliţişti, în încercarea de a-l trage la răspundere pe autor şi pentru recuperarea prejudiciului.