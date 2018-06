Actualizare

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava a actualizat valoarea lucrărilor care mai trebuie efectuate la Casa Corpului Didactic din Şcheia, costul acestora crescând cu 800.000 de lei, fără TVA, faţă de estimările iniţiale. Concret, pentru finalizarea investiţiei mai este nevoie de 4,4 milioane de lei, faţă de 3,6 milioane de lei cât era estimat iniţial.

Inspectorul şcolar general Gheorghe Lazăr a menţionat în cadrul unei conferinţe de presă că „restul lucrărilor care trebuie realizate la Casa Corpului Didactic sunt evaluate, în prezent, la 4,4 milioane de lei. Diferenţa provine din mărirea preţurilor. Valoarea totală propusă este de 8.778 mii lei, din care construcţie plus montaj 5.997 mii de lei. Valoarea totală iniţială a investiţiei este de 6.000 mii de lei. Este acelaşi constructor care a început investiţia”.

Acesta a mai menţionat că Primăria Şcheia s-a arătat dispusă să asigure utilităţile, existând un acord scris în acest sens.

„De la Primăria Şcheia am primit o adresă pe 11 mai privind racordarea cu utilităţi publice - apă, canal, energie electrică, gaz şi drum a CCD. Ne-a informat că Şcheia este cuprinsă în Programul Operaţional Infrastructură Mare care se derulează prin operatorul regional ACET la autoritatea de management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fonduri Europene. Odată cu începerea lucrărilor vor găsi soluţii ca sediul CCD să fie racordat la utilităţi. Deja am depus dosarul către Delgaz Grid pentru racordarea la gaz şi energie electrică”, a arătat Gheorghe Lazăr.

Şeful IŞJ Suceava a mai arătat că investiţia de pe dealul Florinta din Şcheia putea fi finalizată încă din 2015, însă, pentru că a pierdut un proces cu o firmă de construcţii, IŞJ Suceava a avut poprire pe conturi. Astfel, din cauza datoriei pe care instituţia a fost obligată să o achite unei firme de construcţii din Dărmăneşti, sectorul investiţii a fost blocat.

„Construcţia putea fi finalizată de acum doi ani, poate din 2015. Dar din cauza situaţiei Şcolii Nr. 6 din Rădăuţi, care a fost construită şi neachitată, constructorul ne-a dat în judecată şi am avut popriri pe conturi. Nu am putut face construcţii din acest motiv. Am pierdut în doi ani câte 1.800.000 de lei”, a arătat Gheorghe Lazăr .

Acesta a prezentat şi parcursul obiectivului din Şcheia, arătând că în 2006 a fost propusă investiţia, în 2008 s-a efectuat studiul de fezabilitate, iar în 2009, prin hotărârea Consiliului Local Şcheia, s-a aprobat darea în folosinţă a suprafeţei de 0,5 hectare pentru construirea CCD.

Suprafaţa construită este de 692 metri pătraţi, iar suprafaţa desfăşurată este de 1.792 de metri pătraţi.

Viitorul sediu al Casei Corpului Didactic Suceava are demisol, parter şi două etaje. Clădirea este prevăzută cu o bibliotecă, depozite de carte şi o sală de lectură de 90 de metri pătraţi. La cele două etaje vor fi amenajate birouri ale personalului CCD şi 10 camere de cazare unde profesorii sau alţi invitaţi ce vor veni la Suceava pentru cursuri de formare la CCD vor putea înnopta. Demisolul va găzdui un garaj cu două locuri, tipografie, o spălătorie, un centru de multiplicare. Totodată, sediul din Şcheia are prevăzută construirea unui amfiteatru cu peste 400 de locuri.