Probleme financiare

Primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, atrage atenţia că acest municipiu riscă să ajungă într-o situaţie financiară critică după ce Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a trimis primăriei un nou titlu executoriu pentru sumele care trebuie rambursate la creditul pentru proiectul „Suceava - Utilităţi şi mediu la standarde europene”.

Mihăiţă Negură a precizat că până în momentul de faţă Primăria Câmpulung Moldovenesc a primit trei titluri executorii pentru o sumă totală de 6,96 de milioane de lei (69,6 miliarde de lei vechi). Negură a arătat că primele două titluri executorii au fost transmise anul trecut. Primarul din Câmpulung Moldovenesc a subliniat că având în vedere suma care trebuie plătită pentru ratele la „utilităţi şi mediu”, municipalitatea riscă să piardă proiecte cu fonduri europene, iar banii destinaţi investiţiilor sunt mult diminuate.

„Acum, pentru cele trei titluri executorii am reuşit să facem o eşalonare la plată pe o perioadă de cinci ani de zile. Iar rata lunară pe care primăria o plăteşte este de 150.000 de lei, pe următorii cinci ani. Şi asta pentru a putea să obţinem certificatul fiscal necesar pentru depunerea, în luna august, a unui proiect pe fonduri europene, de peste patru milioane de euro, pentru spaţii verzi, locuinţe sociale, drumuri, trotuare şi parcuri. Deja în luna aprilie a acestui an am pierdut depunerea unui alt proiect pe fonduri europene, şi asta pentru că nu am reuşit să scoatem un certificat fiscal pe zero, având în vedere titlurile executorii care erau deja transmise primăriei”, a arătat Mihăiţă Negură.

El a mai spus că în luna septembrie a acestui an va urma şi al patrulea titlu executoriu, astfel încât suma totală care trebuie plătită, aferentă anilor 2017 şi 2018, va fi de peste 100 de miliarde de lei vechi.

Negură avertizează că banii pentru investiţii sunt mai puţini din cauza sumelor care trebuie plătite pentru „Utilităţi şi mediu”

În aceste condiţii, Mihăiţă Negură a declarat că, din 2019, Primăria Câmpulung Moldovenesc va fi pusă în imposibilitatea derulării unor investiţii importante din bugetul local. Mai mult, Negură a avertizat că dacă nu se ia o decizie pentru asigurarea fondurilor pentru plata ratelor la „Utilităţi şi mediu” există riscul să apară probleme foarte mari inclusiv în privinţa funcţionării primăriei. „Îmi pun următoarea întrebarea. De ce Guvernele care au fost până în 2017 au găsit soluţia legală şi financiară pentru a asigura fondurile pentru cele 60 de primării din judeţ care sunt parte din acest proiect, iar acum nu se mai reuşeşte să se găsească o astfel de soluţie?”, a spus primarul din Câmpulung Moldovenesc.

Mihăiţă Negură a precizat că în condiţiile în care bugetul anual al municipalităţii este de cinci milioane de euro, suma de 1,6 milioane de euro aferentă celor trei titluri executorii diminuează cu mult bugetul de investiţii, banii putând fi folosiţi spre binele comunităţii, pentru asfaltări, reţele de apă, canalizare şi, în general, pentru dezvoltarea comunităţii.

Mihăiţă Negură a precizat că având în vedere problemele financiare generate de cele trei titluri executorii, acestea le-au fost transmise şi parlamentarilor Emanuel Havrici, Angelica Fădor, Daniel Cadariu şi Daniel Popescu. „Le-am trimis aceste titluri pentru a duce în Parlament mesajul nostru, al primăriilor care trebuie să plătim aceste rate la proiectul <Utilităţi şi mediu>”, a spus Negură.

Trebuie spus că din împrumutul total de 86,3 milioane de euro pe care 61 de primării din judeţ l-au contractat pentru proiectul „Suceava – utilităţi şi mediu”, soldul la data de 31 decembrie 2017 era de 54,7 milioane de euro. În perioada 2005-2017 a fost rambursată o sumă de 88,6 milioane de euro, din care 31,6 milioane de euro au fost ratele de capital, în timp ce dobânzile au fost de 57 de milioane de euro.