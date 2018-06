Tenis

Zilele trecute, doi dintre jucătorii de tenis de câmp din judeţul Suceava au participat, la Bucureşti, la Cupa Altius, un turneu internaţional din calendarul Federaţiei Internaţionale de Tenis de gradul III, rezervat jucătorilor peste 35 de ani (seniori şi veterani), ce s-a desfăşurat pe terenurile Centrului Naţional de Tenis. Este vorba de suceveanul Florin Popovici Dumbravă și câmpulungeanul Relu Ifrim, sportivi ce au participat și anul trecut la această competiție, în 2017 câștigând aurul, respectiv argintul la seniori +35 de ani. Aflat pentru al doilea an consecutiv la această competiție internațională, suceveanul Florin Popovici Dumbravă a reușit să ajungă până în finală, acolo unde a cedat în fața unui adversar din Alba Iulia. În primul tur, suceveanul a trecut fără probleme de Constantin Stelian din București, cu 6 – 2, 6 – 1, în turul II l-a învins pe bucureșteanul Florin Dragomirescu cu un dublu 6 – 0, în semifinală l-a învins pe gălățeanul Mircea Badiu cu scorul de 6 – 1, 6 – 0, iar în finala mare a pierdut cu 3 – 6, 0 – 6 în fața lui Mircea Socaciu, din Alba Iulia. Celălalt tenismen din județul Suceava ce a fost prezent la acest turneu, Relu Ifrim, nu a mai repetat performanța de anul trecut și a ieși din primul tur.

„Ca și anul trecut am avut parte de condiții foarte bune, la un turneu ce a avut și acum o participare numeroasă la nivel național și internațional. Din păcate am jucat finala imediat după semifinală pentru a prinde trenul spre casă și oboseala și-a spus cuvântul și n-am mai putut să evoluez la nivel maxim. În continuare mi-am propus să mai particip la alte trei turnee, unul la Botoșani, la Bacău și cel mai important din țară, în august, la Mamaia, acolo unde anul trecut am reușit să iau bronzul”, a declarat Florin Popovici Dumbravă.