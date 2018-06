Vară fierbinte

După o campanie de însămânţări de primăvară dificilă în întreg judeţul, odată cu trecerea bruscă de la iarnă la temperaturi ridicate de vară, culturile agricole din judeţ se prezintă bine în această perioadă. Având însă în vedere previziunile de secetă şi fenomene extreme pentru lunile de vară, specialiştii Direcţiei Agricole Suceava le recomandă agricultorilor asigurarea recoltelor, pentru preîntâmpinarea pierderii acestora din cauza lipsei apei şi a fenomenelor de grindină, care ar putea interveni în următoarea perioadă.

Porumbul ocupă în continuare cele mai importante suprafeţe în judeţ

Împiedicat în unele zone să răsară, din cauza crustei formate la suprafaţa solului, porumbul ocupă în continuare primul loc în judeţ, constituind principala alegere a agricultorilor şi în acest an. Directorul Direcţiei Agricole Suceava, inginer Duţu Haralampie, ne-a declarat: ”Ca pondere a culturilor, porumbul este cel care rămâne pe primul loc în judeţ, locul doi fiind ocupat de celelalte cereale luate împreună, aici incluzând grâul, secara, orzul, orzoaica. Cultura care a pierdut teren în continuare în judeţ este cultura cartofului, a cărui suprafaţă cultivată se diminuează de la an la an. Poate că nu există nici o cerere atât de mare pentru cartof sau poate că oferta pe care ar putea să o aibă producătorii din judeţ nu este la nivelul preţului cu care vine cartoful din import. De aceea s-a întâmplat nu o dată ca vânzarea cartofului să se facă la un preţ sub preţul de cost, ceea ce îi face pe agricultori să-l abandoneze, acesta ocupând totuşi locul al patrulea între culturi, cu o suprafaţă de circa 20.000 ha. Aşa se face că la noi în judeţ câştigă terenuri importante floarea-soarelui, rapiţa, soia, alte culturi decât cele tradiţionale cultivate altădată aici. Cultura de rapiţă s-a comportat excepţional în perioada de iarnă, când nu au fost geruri mari, iar atunci când au fost temperaturi mai scăzute, s-a întâmplat să fie şi strat de zăpadă care a protejat-o. O pondere importantă o au plantele de nutreţ, care ar ocupa un loc trei între suprafeţele cultivate, fiind comod de însămânţat şi recoltat. Aceste suprafeţe scad şi ele însă, din cauza reducerii numărului de animale din gospodării.”

Pe lângă aceste culturi, există un interes în cultivarea cânepii în judeţ, în special pentru cânepa de sămânţă, care este cultivată şi în regim ecologic în judeţ, existând şi suprafeţe cultivate cu sfeclă de zahăr pe 574 de hectare.

Recolte frumoase în acest moment, însă prognoza pe întreaga vară este îngrijorătoare

Trecând peste toate neajunsurile din perioada de primăvară, când terenurile agricole s-au lucrat destul de greu din cauza lipsei fenomenului de îngheţ-dezgheţ şi a afânării arăturii, urmată de tasarea solului din cauza ploilor, culturile au răsărit bine în majoritatea zonelor din judeţ, excepţie făcând zona de sud, sud-est a judeţului, unde precipitaţiile au fost mai reduse. La această oră culturile se prezintă bine, culturile de toamnă sunt excepţionale, iar ca perioadă au un avans de 15-20 de zile din cauza căldurilor înregistrate, luna mai având un plus serios faţă de media temperaturilor înregistrate de obicei.

La această oră campania de întreţinere a culturilor se află în plină desfăşurare, însă seceta anunţată ar putea crea probleme.

Având în vedere prognoza meteo pentru această vară, cu o cantitate redusă de ploi, specialiştii îi sfătuiesc pe agricultori să-şi asigure recoltele pentru a evita pagube majore.