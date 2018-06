Relatări

Femeia gravidă în luna a opta care a decedat sâmbătă seară în ambulanţa care o transporta de la locuinţa familiei sale din Bogata către Spitalul Municipal Fălticeni a încercat să-şi provoace o întrerupere de sarcină încă din luna mai. Rudele fostului soţ, decedat în urmă cu 4 ani pe când încerca să scoată un animal din foc, spun că această tentativă a avut loc înaintea zilei de sâmbătă, 19 mai.

Mioara Ţica, sora soţului decedat, a povestit că la un moment dat s-a observat că Petronela Moglan este schimbată la faţă şi are o burtă cam mare.

„I-am cerut să ne dea o probă de urină sub un pretext oarecare, iar când am făcut testul de sarcină a reieşit că este gravidă. Am întrebat-o şi într-o primă fază a negat, dar apoi a recunoscut. În acel moment i-am cerut să decidă ce vrea să facă mai departe”, a spus Mioara Ţica.

Trebuie spus că Petronela Moglan locuia împreună cu cei doi copii minori la Poiana Mărului, comuna Mălini, în casa soacrei.

Femeia decedată nu avea un loc de muncă

Îngrijorarea cumnatelor Petronelei Moglan era cu atât mai mare, cu cât aceasta avea deja doi copii, unul de 8 şi celălalt de 9 ani, iar femeia nu lucra pe nicăieri şi trăia doar din banii minorilor.

„Am văzut negru în faţa ochilor, dar am spus că trebuie să mă calmez. Împreuna cu sora mea şi cu Petronela ne-am deplasat la rudele ei din Bogata, în faţa cărora a recunoscut că este gravidă. Le-am spus să decidă singure ce vor să facă mai departe şi ne-am întors în Mălini. Am oprit la postul de poliţie pentru a întreba ce să facem cu cei doi copii şi ne-au spus să-i luăm la noi acasă, ceea ce s-a şi întâmplat”, a menţionat Mioara Ţica.

A doua zi, pe 20 mai, femeia spune că a încercat să o contacteze pe cumnată pentru a o întreba despre viitorul celor doi minori.

„Pentru a nu fi acuzată de răpire, pe 20 mai am mers din nou la Poliţie, şi le-am spus că în maşina de spălat am găsit mai multe haine pline de sânge, probabil de la faptul că a încercat să-şi provoace avort pentru a scăpa de sarcină. De altfel, imediat după Paşti a fost la un medic ginecolog din Fălticeni pentru întrerupere de sarcină, dar pentru că era prea avansată a fost refuzată”, a detaliat Mioara Ţica.

Pe 21 mai, Petronela Moglan a venit la Mălini şi a trecut pe la şcoală pentru a-şi lua cei doi copii. Cu acest prilej s-a întâlnit cu învăţătoarea şi cu asistenta socială de la Primăria Mălini, şi, potrivit cumnatelor decedatei, nu prezenta nici o urmă de agresiune.

Vineri totul era bine, sâmbătă s-a produs decesul

Din acest moment, contactele rudelor fostului soţ cu cumnata lor s-au subţiat considerabil. Într-una din zile, Mioara Ţica şi soţul ei s-au deplasat la Bogata, unde au lăsat câteva sacoşe cu hainele copiilor.

„Vineri, cu o zi înainte de nenorocire, ne-am dus la şcoală şi am vorbit cu diriginta copiilor şi cu ei. Băieţii mi-au spus că mama lor nu se simte bine şi stă în pat cu burta umflată. I-am cerut unui văr de-al nostru să sune la Poliţia Baia pentru a se interesa de soarta ei, mai ales că ştiam că este gravidă. Din câte ştiu, poliţistul a vorbit cu sora la care stătea în Bogata şi aceasta i-a spus că totul este bine. Iar a doua zi s-a întâmplat tragedia, iar cumnata a murit. Noi credem că este vorba şi de neglijenţă şi Petronela putea fi salvată dacă se mergea la medic din timp”, a completat Mioara Ţica.

De altfel, şi reprezentanţii Poliţiei spun că decesul nu a avut la bază vreo violenţă.

„În urma efectuării autopsiei cadavrului a rezultat faptul că moartea a fost patologică și s-a putut datora unei insuficiențe cardio-respiratorii acute consecutivă hematomului retroplacentar secundar unei dezlipiri premature de placentă, normal inserată. Totodată, prezenta o sarcină în VIII-IX luni cu făt de sex feminin, iar la examenul necroptic nu s-au constatat semne de violență. Cercetările sunt continuate privind infracțiunea de uciderea din culpă”, se arată în concluziile poliţiştilor suceveni.