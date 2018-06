Laureat

Cornelius Zirbo, elev în clasa a XII-a a Colegiului Naţional de Muzică „Dinu Lipatti” Bucureşti, a câştigat duminică trofeul celei de-a XXXIX-a ediţii a Concursului Naţional de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”, în valoare de 1.000 de euro. Tânărul studiază violoncelul de la vârsta de 9 ani, având deja mai multe experienţe competiţionale. „Am început studiul violoncelului cu domnul profesor Marius Coca, iar în prezent studiez cu Octavian Lup la Bucureşti, de circa trei ani. La capitolul concursuri am deja ceva experienţă, am participat atât în ţară cât şi în străinătate. În acest an termin liceul şi doresc să studiez în continuare la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, la clasa profesorului Marin Cazacu, pentru că vreau să mă perfecţionez şi să excelez în ceea ce fac.”, ne-a declarat Cornelius Zirbo, care pe lângă trofeul mult râvnit a primit şi marele premiu, în valoare de 1.000 de euro.

Totodată, Premiul Asociaţiei de Părinţi şi Absolvenţi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a mers în acest an către Alexandru Ştefan Plăcintă, elev în clasa a X-a a Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi.

Festivitatea de premiere

Festivitatea de premiere a Concursului „Lira de Aur” a avut loc duminică, 3 iunie, după două zile de concurs în care peste 200 de tineri interpreţi din toată ţara şi-au putut etala talentul instrumental în repertorii alese cu multă grijă şi în faţa unui juriu de specialitate.

Secondată de preşedintele juriului, profesorul universitar şi pianistul Daniel Goiţi, de la Universitatea Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, profesor Alexandra Bejinaru, directoarea Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, instituţie organizatoare, i-a răsplătit pe cei mai merituoşi dintre concurenţi. Totodată, au primit diplomă de excelenţă şi profesorii îndrumători. „Dacă rememorez, în anii 70 am concurat la <Lira de Aur> 5 ani consecutivi şi nu am luat decât un premiu special în final. Îmi doream lira nespus de mult, dar recunosc că nu prea studiam şi rezultatele erau pe măsură. Ascultând însă deţinătorii lirelor de atunci, Dan Claudiu Vornicelu, Mihnea Croitoru, Gabriel Croitoru, pot să spun că asta am câştigat, dorinţa de a deveni pianist, de a deveni muzician. Aici s-a zămislit acest gând şi mulţumesc concursului <Lira de Aur> pentru acest lucru.” a subliniat Daniel Goiţi.

202 concurenţi din toată ţara s-au înscris anul acesta în concursul organizat de Colegiul de Artă Suceava şi Inspectoratul Şcolar Suceava, finanţat fiind de Primăria şi Consiliul Local Suceava. Dintre toţi cei care s-au prezentat, opt au acumulat maximul de 100 de puncte şi s-au confruntat în finala care a avut loc în cea de a treia zi a concursului.

Finaliştii cu 100 de puncte au fost Maria Izabela Vorobciuc (pian, Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare), Alexandru Ştefan Plăcintă (pian, Colegiul ”Octav Băncilă” Iaşi), Ştefan Gabriel Luţă (vioară, Lic. Rep. „Ciprian Porumbescu” Chişinău), Sekaci Jan Antonio Andrei (violoncel, Colegiul „Dinu Lipatti” Bucureşti), Cornelius Zirbo (violoncel, „Dinu Lipatti” Bucureşti), Tudor Gabriel Boloca (saxofon, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava), Laurenţiu Nicolae Roznovan (trompetă, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava) şi Ştefan Aelenei (percuţie, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi).