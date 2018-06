Inaugurare

Începând cu data de 1 iunie, copiii, tinerii şi adulţii se pot bucura de toate facilităţile oferite de cele şapte trasee ale Parcului de aventură „Nada Florilor” din municipiul Fălticeni. Lucrările la parcul de aventură, situat lângă Baza de agrement „Nada Florilor”, au început la jumătatea lunii aprilie, amenajarea celor şapte trasee fiind făcută de o firmă specializată din Braşov. Traseele sunt ordonate pe patru grade de dificultate, fiecare nivel fiind marcat printr-o anumită culoare. Traseele mai simple de parcurs sunt cele de culoare mov, urmează cele albastre şi galbene, cele mai dificile fiind cele marcate cu culoarea verde.

„Investiţia în valoare de 265.000 lei este realizată de Primăria Fălticeni și înseamnă proiectarea unui parc de aventură cu 14 trasee şi execuţie a 7 trasee, la care se adaugă 100.000 lei pentru echipamente specifice. Proiectarea este făcută pentru tot parcul, în fiecare an vom executa câte două – trei trasee până ajungem la 14. Am achiziţionat echipamente specifice de top, cele mai sigure de pe piaţă, pentru desfăşurarea în condiţii de securitate maximă a tuturor activităţilor din parc. Ne-am luat toate măsurile ca lucrurile să fie în regulă şi părinţii, bunicii, copiii să se simtă în siguranţă şi să aibă cel mai ridicat confort în Parcul de aventură <Nada Florilor>. Traseele sunt unice în judeţ, am încercat să fim deosebiţi faţă de alţii, pentru a fi atractivi. Cu această investiţie completăm oferta zonei de agrement a Bazei <Nada Florilor>, care până în urmă cu trei ani era o zonă insalubră, o zonă cu câteva căsuţe construite în alte perioade, care deveniseră depozite de gunoi. Una am reabilitat-o, este sediul adminsitrativ al parcului. Am făcut în aşa fel încât totul să fie elegant şi să păstrăm specificul de parc. Nu am tăiat nici un copac, ci dimpotrivă am mai plantat, am păstrat zona rustică cu alei acoperite de pietriş, am pus bănci, coşuri de gunoi, am încercat să punem cât mai puţine betoane, pentru că vrem să rămână o zonă verde. Avem un regulament de funcţionare aprobat de Consiliul Local. Dacă regulamentul va fi respectat, lucrurile vor fi în regulă în parc. Tot ceea ce înseamnă supraveghere şi iniţiere este realizat de ghizi montani specializaţi, cu experienţă şi tradiţie în aşa ceva. Toţi beneficiarii vor fi instruiţi, monitorizaţi şi ajutaţi astfel încât să parcurgă în siguranţă maximă trasele alese. Personal am testat traseele, cu excepţia celor pentru copii, cu echipament, sub supraveghere de specialitate, cu asigurare, cu indicaţiile instructorilor şi m-am asigurat că sunt funcţionale”, ne-a declarat primarul Cătălin Coman.

Înălţimea, greutatea şi realizarea de tracţiuni la bară fixă condiţionează accesul pe traseu

Pe lângă elementele clasice ale unui astfel de parc, tiroliene, „poteci” din lemne mişcătoare, din frânghii sau din sârmă, pasaje aflate la înălţime sau tuneluri din plasă, la Fălticeni temerarii mai mici vor escalada o pânză de păianjen, iar cei mai mari vor ajunge între doi copaci pe creioane colorate uriaşe, printr-un butoi fără capac, sau pe o sanie cu rotile care alunecă pe două cabluri oţelite.

Traseele pentru copii sunt permise doar celor care au înălţimea minimă recomandată, iar traseele foarte dificile sunt pentru persoanele cu aptitudini fizice demonstrate. Persoanele cu greutatea de peste 100 kg nu sunt autorizate să parcurgă trasee. O echipă formată din opt persoane din cadrul Asociaţiei Ghizilor din Bucovina este responsabilă de echiparea, instructajul, asistenţa pe traseu şi ajutorul celor aflaţi în dificultate pe traseu.

„Sunt două trasee pentru copii, de culoare mov, copiii trebuie să aibă înălţimea minimă de 1,1 metri. Traseele penru copii nu sunt recomandate să fie parcurse de adulţi pentru că se vor bloca pe jocuri, fiind jocuri special concepute pentru cei mici. Mai avem traseele galbene, de dificultate medie. Pentru traseul galben înălţimea minimă este 1,4 metri, persoanele trebuie să facă minim o tracţiune pentru a se putea deplasa pe jocuri. Urmează traseul verde,unde înălţimea minimă este de 1,55 metri, minim două tracţini executate la bară fixă, greutatea recomandată fiind între minim 50 kg şi maxim 100 kg. Avem o greutate minimă impusă de 50 kg pentru a nu rămâne suspendat pe tiroliană. Traseul cel mai dificil necesită execuţia a minim trei tracţiuni, greutatea între 50 şi 100 kg, înălţimea minimă 1,6 metri. Cei care vin în Parcul de aventură <Nada Florilor> trebuie să citească în primul rând regulamentul, este clar şi pe înţelesul tuturor, avem personal care face instructajul la grupul de participanţi, apoi fiecare participant parcurge traseul de probă pentru a ne asigura că ştie să folosească corect echipamentul. După ce se face traseul de iniţiere se pleacă pe traseul corespunzător vârstei şi înălţimii”, ne-a declarat Ciprian Constantineanu, coordonatroul echipei Asociaţiei Ghizilor din Bucovina.

Două ore de distracţie costă între 20 şi 35 de lei

Parcul de aventură va fi deschis zilnic, până pe 15 octombrie, între orele 10:00 şi 19:00,iar sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale programul este între orele 10:00 şi 20:00, cu excepţia zilelor în care condiţiile meteo nu permit desfăşurarea activităţilor specifice. Configuraţia actuală a parcului permite accesul simultan pentru 75 de persoane, iar copiii mai mici de 10 ani trebuie însoţiţi de către unul dintre părinţi, nefiind acceptate grupuri de copii între 4 si 9 ani însoţite de educatori. Costul unui bilet pentru copiii între 4 şi 7 ani este de 20 de lei, pentru cei între 8 – 9 ani biletul costă 25 de lei, pentru cei cu vârsta între 10 şi 15 ani tariful de intrare este 30 de lei, iar persoanele care depăşesc vârsta de 15 ani vor plăti 35 de lei. Tarifele sunt valabile pentru două ore petrecute în parcul de aventură. Ultima intrare în parcul de aventură se va face cu două ore înainte de sfârşitul programului afişat.