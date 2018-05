Pariurile sportive, subiect interzis pentru un sucevean

Blocaj

Scandal uriaş între o agenţie de pariuri sportive şi un sucevean care reclamă că i s-a îngrădit drastic dreptul de a paria. Costel Chelaru spune că totul a început pe 8 martie 2018, când după ce i s-a înregistrat un bilet a fost informat că celelalte bilete îi sunt blocate.

„Probabil că am început să câştig, şi asta i-a deranjat pe cei de la New Mozzart, că altă explicaţie nu am. Mi s-a spus că ştiu dinainte rezultatele şi din acest motiv îşi rezervă dreptul de a-mi bloca o serie de bilete. E cea mai mare prostie, pentru că dacă ei au la cunoştinţă că un anumit eveniment este trucat nu ar trebui să apară în ofertă. În cazul în care ştiu despre acel meci posibil trucat şi nu îl scot din ofertă cred că sunt parteneri la o fraudă”, a arătat Costel Chelaru.

De cealaltă parte, Alin Constantinescu, managerul de zonă al New Mozzart, neagă faptul că ar exista vreo interdicţie faţă de Costel Chelaru.

„Nu-i este interzis să participe la joc, numai că unele bilete îi sunt admise, iar altele nu. Dacă biletul este corespunzător, i se acceptă. Decizia o ia bookmakerul în funcţie de anumite criterii. Cât despre faptul că unele evenimente suspecte sunt menţinute în ofertă şi nu sunt blocate nu pot să vă dau un răspuns”, a spus Alin Constantinescu.

Răspunsul de la Protecţia Consumatorilor

Costel Chelaru nu s-a oprit la discuţiile cu cei de la New Mozzart şi a înaintat şi o sesizare la Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. După ce au verificat reclamaţia, cei de la ANPC au ajuns la concluzia că New Mozzart este autorizată, potrivit legii, să organizeze şi să exploateze activităţi de jocuri de noroc de tipul pariurilor în cotă fixă şi funcţionează în baza unui Regulament de joc aprobat atât de Ministerul Finanţelor Publice cât şi de Oficiul Naţional pentru Jocurile de Noroc. Acest Regulamentul este afişat la loc vizibil în agenţia de pariuri, iar potrivit art. 7 din OUG 77/ 009 precizează următoarele: „Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc”.

„Cu privire la presupusa interdicţie de preluare a biletelor dumneavoastră, dorim să precizăm că biletele de pariere înregistrate în incinta agenţiilor de pariere nu sunt nominale, caz în care afirmaţia dumneavoastră că la nivelul operatorului economic ar exista o interdicţie de preluare a biletelor de pariere aplicabilă numai dumneavoastră nu este susţinută, verificarea identităţii jucătorului nefiind o condiţie pentru înregistrarea pariurilor. Legitimarea jucătorului se face doar pentru acordarea câştigurilor. La art. 22 din Regulament este precizat că numărul de bilete ce pot fi solicitate de către un jucător este nelimitat; totuşi apare o condiţie că bookmakerul îşi rezervă dreptul de a accepta sau de a anula un al doilea bilet identic. În momentul introducerii biletului de joc în sistemul informatic, acesta îl verifică pentru a se confirma inexistenţa unui pariu identic, preînregistrat în sistemul informatic, indiferent dacă au fost înregistrate de aceeaşi persoană sau de persoane diferite. Dacă sistemul informatic identifică că biletul de pariu este identic, înregistrarea acestuia nu este acceptată”, se arată în răspunsul celor de la ANPC.

ANPC: „New Mozzart poate dispune interzicerea accesului unei persoane la jocurile de noroc”

În plus, se mai arată că accesul în agenţie nu se face pe baza unui act de identitate, motiv pentru care New Mozzart nu ştie ce persoane îi calcă pragul.

„Dorim să precizăm că în situaţia în care se identifică un comportament de pariere fraudulos care încalcă prevederile Regulamentului de joc sau ale dispoziţiilor legale, New Mozzart poate dispune interzicerea accesului unei persoane la jocurile de noroc organizate. Conform art. 7 din Regulamentul de joc: <Jucătorilor care nu respectă dispoziţiile prezentului Regulament, organizatorul le poate interzice participarea la pariuri în cotă fixă organizate de acesta şi implicit accesul în agenţiile New Mozzart SRL>”, se mai precizează în răspunsul ANPC.

În ceea ce priveşte Regulamentul de joc, care este aprobat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi de Oficiul Naţional pentru Jocurile de Noroc, eventualele nemulţumiri cu referire la modul de întocmire al acestuia pot fi adresate celor două instituţii menţionate.