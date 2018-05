Decât. Folosirea greşită a lui "decât" în loc de "doar" (şi invers) este probabil cea mai populară eroare sau ”oroare” gramatică, spuneţi-i cum vreţi. Nu ar trebui, totuși, cred eu, să fim extrem de critici pe tema asta! În fond, e o practică tipic regională, muntenească, această folosire a cuvântului ”decât”...fără a fi însoțit de negația explicativă . Și Mircea Geoană a făcut-o, în dezbaterea televizată anterioară prezidenţialelor din 2009. "Mai aveţi decât trei zile de mandat", spunea, ofensiv, ghinionistul Geoană la acea vreme, într-un schimb de replici cu Traian Băsescu. Social-democratul avea, totuși, să piardă alegerile. "Decât" câteva voturi i-au lipsit (!?) pentru a deveni noul preşedinte. Cum e corect? Regula e destul de simplă. "Decât" se foloseşte în structuri negative şi "doar" în cele afirmative. Exemple: "Nu am decât 5 lei în buzunar", "Am doar 5 lei în buzunar" sau, ca să corectăm formularea din paragraful anterior, "Doar câteva voturi i-au lipsit pentru a deveni noul preşedinte".

Pe.O altă greşeală îl are ca "port-drapel" pe fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, - dac-ar fi ,el, singurul! - devenit faimos pentru aversiunea pe care o avea (şi, probabil, încă o are) pentru exprimarea: "pe care". Şi Mihai Tatulici are deseori scăpări cu "pe"-ul în acuzativ, dar nu cumva să trageţi concluzia că, dacă nu puneţi "pe"-ul atunci când e nevoie de el, o să ajungeţi demnitari de stat sau jurnalişti TV. Deşi, iată, şanse există! Cum e corect? Acel "pe" face diferenţa între subiect şi complement direct, explică Rodica Zafiu într-un articol din "România Literară". Iată câteva exemple: "Cartea care e pe masă", "Cartea pe care am luat-o de pe masă"; sau, ca să îl corectăm pe Tăriceanu, "Calităţile pe care le au (unii miniştri)"

Operă.”„Dragostea este ca şi gramatica, este ca și Opera: de la un moment dat te (cam) plictiseşte... dar mereu te duci”. (Flaubert)

Agonie.„Dragostea, odată ce a fost înfăptuită, împlinită în act, începe puţin câte puţin a intra în agonie”.

Infidelitate.„Infidelitatea este ca şi moartea, nu admite nuanţe. Este : da, sau nu!?”.

Braconieri.„Celibatarii sunt braconierii căsătoriilor”.

Alergie.Soția mea are o reactie alergică de fiecare dată când mă îmbăt… i se învinețesc ochii!

Popi. În urma scandalurilor sexuale din cadrul B.O.R., la jocul de cărți Macao se interzice cu desăvârșire a se mai pune popă peste popă!

Carpe Diem. Trăieşte fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima.. Te vei obișnui, pentru că, într-o zi, chiar aşa se va şi întâmpla.

Sărăcie.Eram aşa de sărac când am fost copil, că dacă nu eram băiat, nu aş fi avut cu ce să mă joc…

Relație.Relație serioasă e atunci când bărbatul începe să iasă din apartamentul amantei cu găleata de gunoi.

Demnitate.Onisifor Ghibu (1883-1972), ardeleanul care a contribuit la cele două uniri din 1918, va fi condamnat la 5 ani de închisoare pentru scrisoarea trimisă în 1956 liderului sovietic N.S. Hrușciov, prin care cerea retragerea trupelor sovietice din România. A scăpat după numai doi ani, în urma intervenției lui Petru Groza, cu doar câteva zile înainte de moartea premierului comunist. Interesant este faptul că Ghibu îi adresase, în 1949, un memoriu acuzator lui însuși...Petru Groza: ”Ați pornit la drum înșelând poporul cu formula demagogică a ”democrației”, pentru ca, în realitate,să introduceți cea mai blestemată dictatură, nu numai politică, ci și culturală și economică. În locul libertății, ați introdus robia și teroarea sub toate aspectele cele mai crunte ale lor. Ați făcut din România o uriașă temniță pentru majoritatea absolută a cetățenilor, ați făcut din ea un infern. Ați transformat statul român în cel mai sadic exploatator al propriilor săi fii. Ați prostituat sufletul neamului,bătându-vă joc de el, cum nu și-au îngăduit să facă nici fanarioții odioși de odinioară, nici stăpânirile străine, sub care am fost sortiți să gemem veacuri de-a rândul”, scria patriotul și pedagogul care – între altele – a revoluționat și reînviat învățământul românesc din Basarabia.