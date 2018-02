Cumplit

Un copil care nu împlinise încă vârsta de 2 ani a murit în condiții groaznice, cu arsuri pe mai bine de jumătate de corp, după ce a căzut în oala cu ciorbă clocotită pregătită de mama sa pentru hrana familiei. Nenorocirea s-a petrecut miercuri după-amiază, într-o familie de etnie romă din comuna Pătrăuți.

Băiețelul era singurul copil al familiei Ton și se afla în casă, unde se juca cu un verișor în vârstă de 3 ani. În locuință erau și mama și bunica băiatului, însă totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă.

Bunica copilului a relatat:

„Mama o făcut mâncare pe plită și o pus oala jos, iar când s-a întors spre plită, să ia un capac, băiatul a picat acolo, se juca cu vărul lui și a căzut în oală.... eram și eu în casă, s-a dus prin spatele meu, nu am avut timp să facem nimic”.

Deși a fost scos imediat din oala cu ciorbă clocotită, arsurile erau deja mult prea severe.

Membrii familiei au sunat la 112 și au cerut ajutor, la fața locului ajungând o ambulanță. Micuțul și mama sa au fost transportați la Urgențele Spitalului Județean Suceava. După o primă evaluare medicală medicii de aici au constatat că este vorba de arsuri pe mai mult de jumătate din corp. Având în vederea starea gravă și natura leziunilor, arsurile fiind în general foarte greu de gestionat și cu risc ridicat de deces, s-a decis ca micuțul să fie transferat, în aceeași noapte, la Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București.

Micuțul avea să moară în noaptea de miercuri spre joi, în ambulanța care îl transporta spre Capitală.

Doctorul Alexandru Lăzăreanu, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, a explicat că ambulanța era singura soluție în condițiile meteo din noaptea de miercuri spre joi.

„Miercuri seară, la intrarea în tură, am fost informat că un copil din Pătrăuți este la Spitalul Județean și trebuie să fie dus la București, având arsuri de gradul II și III pe 60% din suprafața corporală. Date fiind condițiile meteorologice nu am putut apela la elicopter, nu avea nici o șansă să ajungă la Suceava, astfel că am decis să plece cu o ambulanță tip C, cu medic. Din păcate, drumul fiind greu, iar starea copilului foarte gravă, după Bacău, undeva în câmp, la 20 de kilometri de Adjud, s-a produs decesul copilului. S-au încercat manevre de resuscitare, însă fără răspuns”, a declarat Alexandru Lăzăreanu.

În aceste condiții, ambulanța s-a întors spre Suceava.

Polițiștii au demarat și ei cercetări în acest caz. Conform procedurilor, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în cadrul căruia se vor stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Primarul din Pătrăuți, Adrian Isepciuc, a declarat că familia în care s-a petrecut nenorocirea este una cu condiții cât de cât decente de trai. Băiatul care a murit era singurul copil, iar o clipă de neatenție pare să fi fost suficientă pentru consumarea acestei mari drame.

Primarul a mai spus că se va acorda tot suportul pentru ca familia să poată încasa cât mai repede ajutorul de înmormântare, în baza certificatului de deces, conform legii.